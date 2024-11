El club uruguayo anhela quedarse con Leo Fernández, aunque los esfuerzos parecen no ser suficientes para satisfacer las pretensiones de Toluca.

La novela de Leo Fernández continúa sin tener un final, y tanto en Peñarol como en Toluca siguen al detalle cada uno de los capítulos. Cada vez falta menos para que se defina el futuro del uruguayo y, mientras el club aurinegro hace todo lo posible por retenerlo, un ex dirigente le dio un golpe de realidad.

El préstamo de Leo en el Carbonero está cerca de terminar, por lo que deberá volver a los Diablos Rojos. En ese sentido, el club mexicano tiene altas pretensiones por el futbolista, considerando que solo lo dejaría salir por siete millones de dólares, cifra imposible de afrontar por Peñarol.

Es por eso que los aficionados uruguayos se pusieron a disposición para juntar dinero para ayudar a pagar el fichaje de Fernández. Y mientras el actual mandamás del club se mostró abierto a considerar esa opción, un expresidente del Carbonero lanzó una crítica hacia esta idea.

La crítica de un expresidente de Peñarol por el caso Leo Fernández

Juan Pedro Damiani, quien fue presidente de Peñarol, coincidió en la idea de retener a Leo, aunque catalogó esa posible colecta de poco profesional. “Es un jugador claramente desequilibrante, creo firmemente que Peñarol tiene que agotar todos los recursos”, comenzó en dialogo con el programa Minuto Uno.

Y a continuación, Damiani atacó la idea de la afición: “Eso de que somos tantos hinchas que ponemos un dólar y lo traemos, no es profesional, y no creo que tenga éxito”. Si bien el actual presidente se mostró dispuesto a hacer lo posible por llevar adelante este proyecto, Juan Pedro no se mostró a favor.

Damiani no se mostró de acuerdo con la propuesta de la afición de Peñarol (IMAGO)

“Con todo el respeto para Varela, que me parece muy loable su intención, no creo en el voluntarismo como eso de que somos tantos hinchas que ponemos un dólar y lo traemos. Creo que el esfuerzo tiene que ir por otro lado. Peñarol tiene las armas y los instrumentos como institución enorme que aglutina al colectivo más grande de Uruguay para hacerlo”, continuó.

Para acabar, Damiani propuso involucrar a algun futbolista joven que sea prometedor dentro de la operación: “Hay que buscarle la vuelta, no sé, con algún juvenil de Peñarol que se pueda cotizar bien, y tratar de negociar con partes. Darle a Toluca alguna expectativa sobre ese jugador”.

