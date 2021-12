Si hay un jugador que se ha ganado con actitudes e inesperadas declaraciones las críticas de muchos, sin duda es el mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, quien está más preocupado y ocupado en que sus selfies y paseos salgan con buena iluminación que seguir fuera de las convocatorias de la Selección Mexicana.

En esta ocasión decidió darle al público lo que pide, otro mensaje soez en sus redes sociales para demostrar que supuestamente no le interesan los comentarios en su contra, pues él se puede reír de sí mismo y sus defectos, por ello en su cuenta de Instagram posteo algunas postales de él en un árbol, las cuáles tituló de forma creativa.

“Ahora sí, para que digan Chichatronco”, fue como se denominó el mexicano, quien también está pasando por un ríspido divorcio con su ex pareja, la australiana Sarah Kohan, con quien pelea no sólo sus bienes sino también la custodia de sus hijos, y la cual no se ve que pronto pueda llegar a buen puerto.

Además de esto, Hernández no ha tenido los resultados esperados en la MLS, pues con el equipo de Los Ángeles Galaxy no consiguió avanzar en Playoffs y tampoco fue tomado en cuenta en el equipo ideal del futbol estadounidense, además de que no tuvo la cantidad de goles a la que nos tiene acostumbrados.