El mexicano Javier “Chicharito” Hernández puede no estar convocado a la Selección Mexicana y conseguir que esto no le quite el sueño, pero en donde se mantiene más que atento es a los lanzamientos de Marvel y compañía, pues ha demostrado ser gran fan del cine y en especial de la famosa franquicia que adquirió hace unos años Disney.

Hernández aprovechó en esta ocasión el estreno de la cinta de Marvel, 'Spider-Man: No Way Home', para usar una de sus escenas como burla a los errores más épicos que ha tenido durante su estancia en la MLS con Los Ángeles Galaxy, así lo mostró en su cuenta de TikTok el atacante mexicano.

La pífia de la que decidió mofarse la realizó en el duelo del Galaxy contra el conjunto de Vancouver el 18 de octubre del 2020, en plena pandemia, momento complicado para el canterano de las Chivas de Guadalajara, pues aún no se ganaba un lugar como titular, y ese tipo de errores no ayudaron en nada para ubicarse en aquel sitio.

Cabe recordar que esta situación cesó cuando el ex futbolista del Manchester United logró superar las barreras y en su segunda temporada con la MLS marcó un total de 17 anotaciones, así como tres asistencias en tan sólo 21 partidos, lo que lo llevó a ubicarse como el tercer mejor goleador de la liga estadounidense.