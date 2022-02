El futbolista mexicano se ha casado con la idea de que merece un gran contrato, pese a que no ha sido regular en los últimos dos años, y no hay equipo que le ofrezca lo que busca.

Acabaron las especulaciones sobre el futuro del mexicano Jürgen Damm, quien ha quedado fuera de manera oficial del Atlanta United, así lo reveló el conjunto de la MLS por medio de un comunicado en el que señalan "no ocupará una plaza en la nómina del equipo y no contará dentro del presupuesto salarial", anunció en el que aseguran que el ex jugador de los Tigres UANL no será incluido dentro del plantel para la temporada 2022.

Esta situación mete en aprietos al futbolista azteca, quien, a pesar de estar en constantes negociaciones con la escuadra estadounidense, quienes buscaban que el atacante rebajara su sueldo y a la vez se diera una reestructuración de su contrato, algo que el jugador de 29 años no estuvo dispuesto a aceptar, sin importar que no ha sido redituable para la escuadra, y ahora se ha quedado sin actividad.

Cabe recordar que Damm arribó al conjunto del Atlanta en julio de 2020 y con ellos tan sólo disputó 24 partidos durante dos temporadas con el cuadro de la MLS, en donde el extremo registró cuatro asistencias en 14 partidos durante la campaña 2020 y tan sólo realizó un gol decisivo en la victoria 1-0 de Atlanta en el partido de vuelta contra LD Alajuelense en la Concacaf Champions League de 2021.

Esta situación ha provocado que Damm tan sólo se mantenga con su mismo sueldo, pero a diferencia de lo que muchos puedan creer, que es ganar dinero sin trabajar, el no tener actividad para un futbolista que aspira a más podría afectarlo sobremanera, pues al no ocupar un lugar en la nómina es un ahuyentador silencioso para otros equipos que pudieran estar interesados en sus servicios, algo poco probable en estos meses, pues los mercados de fichajes han cerrado.

A inicios de febrero el propio jugador dio a conocer que no estaría dispuesto a negociar su contrato ni bajar su sueldo, sin importar que significara quedarse sin actividad: "Agradezco de corazón todo el apoyo y cariño brindado en estos años, pero una reestructuración de mi salario no es negociable, mi contrato está garantizado y vigente. Si esta decisión mía conlleva a no entrar en planes, respeto la decisión y seguiré trabajando con la misma entrega".

Damm tendría los pies en las nubes

Sin tener minutos ni ser considerado por Gonzalo Pineda, Damm ha buscado cotizarse más de lo habitual pese a que no tiene títulos o distinciones individuales de importancia a nivel mundial que avalen que es un jugador irremplazable, incluso se dice que las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América lo buscaron para la actual campaña, pero el futbolista tricolor se habría negado pues ninguno de los equipos cumplía con sus pretensiones económicas.