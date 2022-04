La ausencia del mexicano Javier “Chicharito” Hernández de la Selección Mexicana ha generado múltiples incógnitas, pero esta vez el propio futbolista de Los Ángeles Galaxy no se estaría ayudando después de que sigue sin controlar su temperamento ni siquiera en un videojuego, pues ahora demostró cómo reacciona ante un “combate” en el mundo virtual lo que desató en él una inexplicable euforia llena de insultos

Durante sus más recientes lives en la plataforma de Twitch, el canterano de las Chivas de Guadalajara demostró que se transforma completamente en otra persona cuando juega el videojuego “Warzone”. Y es que el originario de la Perla Tapatía prácticamente se transformó después de que esta disputa desatara dimes y diretes entre él y otro de los jugadores, pues soltó una inesperada lluvia de groserías.

Fue el propio ex elemento del Manchester United quien subió el incómodo momento a su cuenta de TikTok con una simple descripción en la que colocó “pa’ su casa”, como si hubiera sido gracioso oírlo diciendo una sarta de majaderías sin parar como marinero, algo que al parecer le causó gracia, sin temer que alguno de sus fanáticos más jóvenes lo pudieran replicar al ver dicho ejemplo de su parte.

Esto comenzó cuando uno de sus rivales dentro del videojuego le habría recordado a su mamá sin ningún tapujo: “Chin… tu madre, Chicha”, tras ser vencido por el futbolista del LA Galaxy en el duelo. Ante esto la ex estrella del Bayer Leverkusen no tuvo ningún recato en responderle a pesar de estar en vivo, y de manera más que aireada le respondió con una sarta de majaderías inesperadas.

“Chú..., perro”, para que segundos después, “Chicharito” Hernández celebrara después de que él junto a su equipo ganaron el enfrentamiento. Pese a este glorioso triunfo, en vez de calmar los ánimos, el ex jugador del Real Madrid se desató con los insultos: “¿Dónde está el güey que me la mentó? En su pu… casa tragando ve…, hijo de la ve…, mentándome la madre”. Esto volvió a inquietar a su rival, al repetirle el comentario, y generó una nueva respuesta por parte del tricolor.

“Chin… a tu madre, aprende a limpiarte el cu…”, finalizó Javier Hernández. Esta no es la primera vez que el tapatío demuestra que tiene un léxico amplio en groserías, pero no se esperaba que siguiera reaccionando tan radicalmente mientras está jugando y pasando un momento de recreación, por lo que esto podría ser algo que molesta directamente al interior del Tri y por ello su llamado no se estaría dando, pues es una actitud que no gusta a Martino.