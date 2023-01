Uno de los peleadores que marcó un antes y un después en las artes marciales mixtas es Conor McGregor, quien siempre ha sido el foco de atención para millones de fanáticos. Por otro lado, en el día de hoy volvió a ser noticia luego de haber dado a conocer que casi fallece en un accidente automovilístico.

La actualidad pone al irlandes lejos de los focos del octágono más importante del mundo debido a que una lesión lo dejó marginado de grandes combates. Fue una fractura de su tibia y peroné, por lo que no solo se quedó sin peleas, sino que además sin la exhibición contra Manny Pacquiao.

Por otro lado, en las últimas horas, The Notorious fue noticia debido a que sufrió un accidente automovilístico mientras andaba en bicicleta. En una publicación en Instagram dio detalles de lo sucedido y comentó que pudo haber muerto. A su vez, entendió lo que sucedió para que el conductor no lo viera.

“Recibí un golpe de un auto justo ahora desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento. Gracias también al wrestling y al judo. Tener estos conocimientos mientras aterrizaba me ha salvado la vida”, expresó Conor McGregor.

Por otro lado, en la misma publicación, The Notorious mostró que estaba regresando en el auto del conductor y que llevaba su bicicleta. Sin duda, el peleador irlandés tuvo suerte de que no haya pasado algo más grave.