¿Cuándo es la UFC 309, dónde se realizará y cuáles serán las peleas de la velada?

Se viene el UFC 309 y aquí te dejamos la cartelera completa para que no te pierdas de nada de una velada que promete combates de alto voltaje.

Se está terminando el año, pero la UFC se ha guardado lo mejor para el final y este sábado 16 de noviembre la acción entregará uno de los combates más esperados por todos los fanáticos de las artes marciales mixtas. Jon Jones retorna al mejor octágono del mundo y lo hará ante otra leyenda como lo es Stipe Miocic.

ver también Carlos Prates noqueó de manera espectacular a Neil Magny en UFC Fight Night y se postula como el peleador del año

Para muchos, el campeón de los pesados, es el mejor artista marcial de todos los tiempos y su retorno se hizo desear, pero ya está aquí. En principio, la pelea tuvo que haber sido en noviembre del año pasado, pero una lesión dejó a Bones inactivo y por eso hubo que aguardar hasta este momento.

Publicidad

Publicidad

Jones, quien arrastra un récord de 27-1-0, no pelea desde marzo del año pasado, momento en el que noqueó a Ciryl Gane en el primer asalto. A partir de allí, su regreso se ha dilatado, pero todo va bajo los parámetros esperados y por eso se verá las caras en el Madison Square Garden de New York ante un Miocic que no ve acción desde marzo de 2021 (perdió con Francis Ngannou).

Además de este gran combate, la cartelera tendrá en acción a Charles Oliveira contra Michael Chandler . El brasileño sigue estando en la élite del peso ligero y por eso todos lo quieren ver pelear. Su combate ante el estadounidense dejará derrotado a una verdadera estrella, mientras que el que gane se acercará, nuevamente, hacia una oportunidad titular ante Islam Makhachev.

Charles Oliveira y Michael Chandler se verán las caras en UFC 309. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Por parte de Chandler, ya cansado de esperar a un Conor McGregor que parece cada vez más alejado de la UFC, decidió enfocarse en su carrera e ir por un Oliveira que le significará un verdadero reto en el camino.

ver también ¡Sorpresa! Canelo Álvarez fue desafiado por Ilia Topuria, campeón de UFC, para una pelea de boxeo

La acción más destacada comenzará a partir de las 17:00hs del Centro de México y 20:00hs de Buenos Aires. Toda la actividad podrá ser seguida mediante Disney+ más el minuto a minuto en Bolavip, por lo que ya está todo listo para que se lleve adelante una cartelera que promete ser inolvidable.

Cartelera completa de UFC 309 en New York

Veronica Hardy vs. Eduarda Moura | Peso mosca

| Peso mosca Bassil Hafez vs. Oban Elliot | Peso welter

| Peso welter Mickey Gall vs. Ramiz Brahimaj | Peso welter

| Peso welter Marcin Tybura vs. Jhonata Diniz | Peso pesado

| Peso pesado David Onama vs. Lucas Almeida | Peso pluma

| Peso pluma Jim Miller vs. Damon Jackson | Peso ligero

| Peso ligero Chris Weidman vs. Eryk Anders | Peso mediano

| Peso mediano Jonathan Martínez vs. Marcus McGhee | Peso gallo

| Peso gallo Mauricio Ruffy vs. James Llontop | Peso ligero

| Peso ligero Viviane Araujo vs. Karine Silva | Peso mosca

| Peso mosca Bo Nickal vs. Paul Craig | Peso mediano

| Peso mediano Michael Chandler vs. Charles Oliveira | Peso ligero

| Peso ligero Jon Jones (c) vs. Stipe Miocic | Peso pesado

Publicidad