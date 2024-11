En el mundo de los deportes de contacto, en ciertas ocasiones, las especulaciones se terminan imponiendo a lo que marca la realidad, pero en muchas oportunidades, se terminan cumpliendo. En ese contexto, surgió por parte de uno de los protagonistas que se podía llegar a dar una pelea entre Canelo Álvarez e Ilia Topuria. El hispano-georgiano lanzó el primer ataque e ilusionó a todos los fanáticos.

En tiempos en los que el campeón del peso pluma de la UFC está en su pico máximo de popularidad tras haber noqueado de manera espectacular a Max Holloway en UFC 308, se recordó una frase que, en su momento, pasó un poco desapercibida, pero que es verdaderamente impactante.

A principios de año, en la previa de la pelea que tuvo en febrero ante Alexander Volkanovski, en la cual obtuvo el cinturón de las 145 libras, Topuria reconoció, en una entrevista con el canal el KOlmenero, que no le gustaría dejar la actividad profesional sin probarse en el boxeo. Esa declaración en sí genera una gran sorpresa, pero si a eso se le suma que el nombre que puso en la mesa el monarca es el de Canelo, la situación toma una trascendencia superior.

Ilia Topuria reconoce que le gustaría enfrentar a Canelo Álvarez en boxeo

“Yo soy una persona ambiciosa, quiero convertirme en el campeón del mundo. Me gustaría, obviamente, subir y pelear por el otro cinturón, pero todo tiene su momento. A mi me gustaría adaptarme al próximo peso, sentirme súper bien. Entonces, me gustaría ganar este cinturón, subir a la otra categoría, mmm no sé… Pelear con alguien legendario que quede por ahí y después me gustaría hacer alguna pelea en boxeo, porque siento que mi nivel es muy muy competitivo. No quiero irme del mundo de los deportes sin probar cosas. Me encantaría Canelo Álvarez”, comenzó diciendo Topuria.

Y además, agregó: “Si hablamos de boxeo y a quien me gustaría enfrentar, yo apunto hacia los mejores y el mejor, ahora mismo, es Canelo. Me encantaría probarme con él, sería algo grandioso. Todo puede pasar y va a pasar, es solamente cuestión de tiempo. La vida da muchas vueltas y a lo mejor ellos son los que quieren pelear conmigo”.

Topuria tiene apenas 27 años y ya cumplió con la primera parte de su plan de gran manera. Tras noquear a Volkanovski en febrero, hizo lo propio con Holloway en UFC 308 y se consolidó como el campeón absoluto del peso pluma. Para 2025 tiene una lista larga de rivales con los que se podría llegar a enfrentar, por lo que su camino en la empresa líder de artes marciales mixtas apenas está comenzando, pero sin dudas que los fanáticos se ilusionan con verlo ante Canelo.

La diferencia principal radica en que Topuria pelea en 145 libras (65kg) y Saúl está en las 168 libras (76kg). Es una diferencia muy considerable, pero Ilia ha demostrado que es un hombre de palabra, así que si dice que no hay que descartar este combate, entonces no habrá que hacerlo…