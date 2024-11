Muchas veces, en otras partes de Latinoamérica bastardean el futbol mexicano por distintas situaciones y costumbres que no comparten, no les agrada o no están de acuerdo. Sin embargo, si algo sí ha conservado la Liga MX ha sido la seriedad, competitividad y profesionalismo.

No así pueden decirlo en la Liga Argentina, torneo de Primera División de un país en el cual se han burlado en muchas ocasiones de las tradiciones de México. En el campeonato local, un episodio inédito en el futbol tuvo lugar en la máxima categoría, haciendo de él un hazmerreír de propios y extraños.

Es que uno de sus equipos, el Deportivo Riestra, recientemente ascendido, incorporó a sus filas a un ‘streamer’ y lo hizo debutar en su primer equipo, en el partido de este lunes ante el puntero Vélez Sarsfield. Lógicamente, se trata de un joven sin la preparación de un futbolista profesional y que habitualmente se dedica a otras labores.

Es el caso de Spreen, su nombre de ‘famoso’, un reconocido streamer de ‘gaming’ de YouTube y Kick, con más de 15 millones de suscriptores. Esta figura pública se dedica a hacer broadcasts jugando distintos tipos de videojuegos, con miles de seguidores en vivo acompañándolo y comentando en el chat mientras lo hace.

Como Spreen solamente es un chico que suele trabajar desde la habitación de su casa y no está físicamente listo para un desafío así, únicamente jugó 30 segundos, y a la primera interrupción del juego fue sustituido por su entrenador, tal como estaba planificado. Eso alcanzó para llamar la atención de los televidentes y hacer estallar las redes sociales.

La llegada de Spreen, el streamer más visto de Argentina, a Deportivo Riestra, se dio en el marco de un convenio de marketing con Speed, marca de energizante que acompaña a la institución deportiva desde hace tiempo. Dentro de este vínculo, aprovecharon la ocasión del partido con el líder para hacerlo jugar contra el líder de la Liga, en uno de los partidos con mayor rating televisivo del fin de semana.

Spreen en su ‘trabajo’ habitual como streamer.

Con esta decisión, Riestra y Spreen seguramente llenarán sus bolsillos a costa de haber manchado el futbol argentino con un capítulo vergonzoso, faltándole el respeto no solo a la Liga sino a su propios compañeros y a los rivales, que durante años hicieron un enorme sacrificio para llegar al lugar de privilegio donde están. Otro episodio que denigra un torneo de por sí bastardeado, sin descensos, con 30 equipos la próxima temporada y cambios continuos que le bajan el valor.