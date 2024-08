Una de las peleas más esperadas del año ya tiene fecha confirmada: Ilia Topuria vs. Max Holloway es un hecho.

Lo que estaba a punto de confirmarse y le faltaba el sí definitivo era la fecha en la que se iban a enfrentar Ilia Topuria (15-0-0) y Max Holloway (26-7-0). El georgiano campeón del peso pluma expondrá su título de la UFC ante el estadounidense en un combate que no se podía dilatar más.

¿Cuándo y dónde pelean Ilia Topuria vs. Max Holloway por el UFC 308?

El evento estelar será en el mes de octubre en Abu Dabi en el marco de UFC 308 y allí se verá una de las peleas más esperadas de todo este año 2024. La buena noticia es que hay día exacto oficializado para este enfrentamiento: sábado 26.

Lo que se puede decir de uno y otro es que por parte del monarca la incógnita, tal vez de manera injusta, es lo que predomina. Esto se debe a que Topuria demostró el gran poder que tiene tanto en su pegada como en su lucha, pero todavía hay quienes ponen en duda que pueda ser un campeón longevo en la organización.

Se trata de un peleador muy aguerrido que, fiel a su estilo, nunca deja de ir para adelante presionando, acortando los espacios del octágono e incomodando constantemente a su rival obligándolo a sacar sus mejores armas.

A priori, esta descripción no es una que vaya a incomodar a Max Holloway, considerado para muchos el mejor boxeador de la historia de la UFC, quien tiene la oportunidad de consagrarse (todavía más) como una estrella dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria quiere defender el título ante un rival más que peligroso como Max Holloway. (GETTY IMAGES)

La pelea de pie es lo que mejor le sienta al estadounidense y aprovecha su gran altura para mantener la distancia larga. De este modo, es fundamental ver que tanto le funciona esta idea, más teniendo en cuenta la diferencia de tamaño que tendrá con Topuria.

En este contexto, será un desafío ver que estrategia planteará uno y otro. Pese a que los dos tienen sus bases muy marcadas y son luchadores que exigen dominar y no esperar lo que ofrece su rival, esto no significa que no vayan a tener respeto por su contrincante y que el combate sea más que estudiado.

De esta manera, está todo listo para ver un gran cruce en el que Topuria puede dar el golpe en la mesa que necesita para callar aquellas bocas que no lo quieren reconocer como la estrella emergente que es, mientras que Holloway tiene en sus manos la posibilidad de transformarse en campeón de la organización y demostrar las razones que lo mantienen activo y competitivo hace tantos años.

