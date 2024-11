La travesía de Neymar Jr en el futbol asiático pareciera que recién comienza, y aún así, ya estaría por llegar a su fin: luego de las molestias físicas que sufrió el jugador a su regreso de la lesión, Al-Hilal puso en duda la continuidad del astro brasileño y comenzó a barajar la chance de terminar el vínculo que une a ambas partes.

El contrato del talentoso delantero con el club de Arabia Saudita se extiende hasta junio 2025. Sin embargo, los directivos del equipo dueño de su ficha ya se plantean la posibilidad de rescindirle anticipadamente al jugador en enero y dejar que se marche en condición de libre, por todas las pérdidas que está generándole a la institución.

De acuerdo al portal brasilero UOL Esporte, medio que destapó la información de la posible salida de Neymar del club, Al-Hilal tendría tres motivos por los cuales ve con buenos ojos la finalización del vínculo del futbolista, y su partida pese a los pocos partidos jugados hasta el momento.

Neymar y una mala convivencia con las lesiones [Foto: Getty]

En primer lugar, la razón más observable, si se quiere, es la delicada condición física del delantero, que estuvo ¡más de un año! fuera de las canchas por la última grave lesión sufrida en el club. En toda su estadía en Al-Hilal, Neymar sólo pudo jugar 428 minutos, repartidos en 7 partidos diferentes (un gol y tres asistencias). Le ha costado volver cada vez que tuvo un percance físico y no es segura su recuperación definitiva.

En segundo término, Al-Hilal le abona un impactante salario de 160 millones de euros por temporada , y al no jugar toda esa inversión se pierde, ya que también la asistencia en el estadio baja si no está presente el brasileño. Además, el club ya había desembolsado casi 90 millones de euros a PSG para destrabar su salida del futbol francés hacia Arabia Saudita. Pérdidas irrecuperables y que no prometen, según consideran, darle mucho fruto a futuro.

En tercera parte, la Liga de aquel país establece que cada plantilla debe tener un máximo de ocho extranjeros mayores de 21 años, y contando a Neymar, Al-Hilal suma nueve. El atacante ocupa una plaza de extranjero que ha sido casi inútil por su escasa participación en el primer equipo. Para colmo, los otros cupos pertenecen a otras estrellas y no a jugadores de segunda línea, por lo que debe considerar a todos los demás.

Al-Hilal, en busca de una “rescisión amistosa” de Neymar Jr:

Según el reporte del periodista Bruno Andrade de UOL, en varias oportunidades Neymar habría admitido internamente su deseo de volver a Brasil, su país natal y donde se crió futbolísticamente. Con esa postura del futbolista y la intención del club de ponerle fin a su ciclo, se podría llegar a un mutuo acuerdo que beneficie a ambas partes y darle una ‘salida amistosa’ al brasileño, sin caer en ningún litigio. Así, en caso de rescindir, su próximo destino podría ser el Santos, el club de sus amores, actualmente en la Serie B de Brasil.