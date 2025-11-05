Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo y online

El viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Todos los detalles de la transmisión.

Por Joaquín Alis

Sigue a Bolavip en Google!
Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo y online
© FIFADónde y cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo y online

La FIFA definirá los integrantes de los 12 grupos del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre. Ese viernes, en el Kennedy Center de Washington D. C., se definirán los rivales de todas las selecciones clasificadas (exceptuando las que jueguen el repechaje en marzo) al certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Será una ceremonia diferente a los que el mundo del fútbol estaba acostumbrado, teniendo en cuenta que será para el nuevo formato de 48 equipos, que reemplaza al de 32.

Por supuesto, el sorteo contará con la presencia de entrenadores, presidentes y leyendas de todos los países participantes. Todos expectantes de lo que el azar determine para cada equipo.

El la ceremonia se podrá seguir en vivo y en directo tanto por televisión como por streaming. Allí, todos los interesados podrán enterarse en tiempo real de lo que suceda en Washington.

Publicidad

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 en cada país también lo pasarán en directo.

  • Argentina: TyC Sports
  • Chile: Chilevisión
  • Colombia: Caracol y RCN
  • España: TVE
  • Estados Unidos: Telemundo y Peacock
  • México: TUDN, VIX y TV Azteca
  • Perú: América TV

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 10:00 de México
  • 11:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 12:00 de Bolivia y Venezuela
  • 13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 17:00 de España
Publicidad

Formato del sorteo

  • Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.
  • Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.
  • México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.
  • Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.
  • Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.
  • Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.
Publicidad

Cupos por confederaciones

  • 16 plazas para la UEFA (Europa).
  • 9 plazas para la CAF (África): Además, una selección al Repechaje.
  • 8 plazas para la AFC (Asia): Además, una selección al Repechaje.
  • 6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.
  • 6 plazas para Conmebol (Sudamérica): Además, una selección al Repechaje.
  • 1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Además, una selección al Repechaje.
  • 2 plazas se definen en el Repechaje.
Mundial 2026: qué países jugarán su primera Copa del Mundo

ver también

Mundial 2026: qué países jugarán su primera Copa del Mundo

Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026

ver también

Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026

Joaquín Alis
Joaquín Alis
Lee también
¿Por qué Julián Quiñones causa baja de la Selección Mexicana?
Selección Mexicana

¿Por qué Julián Quiñones causa baja de la Selección Mexicana?

¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en Brujas vs. Barcelona?
Champions League

¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en Brujas vs. Barcelona?

Federico Pereira, defensa del Toluca, advierte al América
Liga MX

Federico Pereira, defensa del Toluca, advierte al América

Sigue EN VIVO Brujas vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Sigue EN VIVO Brujas vs. Barcelona: minuto a minuto del partido por la UEFA Champions League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo