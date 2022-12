Vuelve la NBA a la Ciudad de México y lo hace tres años después de su última presentación luego de la pausa por pandemia. Este también será el primer partido internacional de NBA desde enero 2020, cuando los Bucks vencieron a los Hornets en París. El Miami Heat y los San Antonio Spurs se verán las caras en la Arena Ciudad de México este sábado 17 de diciembre, en lo que será el partido 31 de la NBA en México.

Aprovechando la visita de la máxima categoría del baloncesto, Bolavip entrevistó a las leyendas NBA Glenn Rice y George Gervin, así como a las figuras mexicanas Horacio Llamas y Eduardo Nájera, donde este último, al ser cuestionado sobre los cambios que veía de los primeros juegos de NBA en México al día de hoy, desvió la conversación y declaró el sueño que tenía para un equipo mexicano de basquetbol profesional.

El chihuahuense habló de la infraestructura actual en México para acoger este tipo de partidos y cómo la afición mexicana se involucra más y eso, en parte, gracias a los Capitanes CDMX, equipo mexicano de la G League (la liga menor de desarrollo de la NBA).

"Afortunadamente ya llegó el equipo de Capitanes, otro cambio, que ese estoy un poco molesto, porque yo quería… tuve negociaciones con la NBA, no directamente, pero mis socios, para poder ser el dueño y no quería a Capitanes, no quería ese nombre, quería MÉXICO… o CDMX, esa era mi meta", dijo tajantemente Nájera.

Sin embargo, el ex basquetbolista no guarda recelo y apoya todo lo que pase en el país aspirando al crecimiento del baloncesto nacional.

"Capitanes, ya sea con tu servidor o con cualquiera, ahorita está Moisés Cosío que está haciendo un excelente trabajo y aparte tiene el poder adquisitivo para invertir más aún y lo está haciendo de la manera correcta. Creo yo que Capitanes va a ser algo muy especial para esta ciudad", sentenció.

¿México logrará tener algún día un equipo en la NBA?

La afición mexicana es una de las favoritas para las empresas internacionales porque siempre responde a los eventos, es por ello que soñar con un equipo profesional mexicano en la NBA no parece una locura. Al respecto, George Gervin, leyenda del baloncesto estadounidense que jugó 10 temporadas en la NBA durante los años 70 y 80, abrió la puerta a la expansión internacional de la NBA un futuro no muy lejano.

"Es una posibilidad, tú sabes, el interés es igual de grande aquí (en México); estamos justo a la vuelta de la esquina, son los países más cercanos, México y Canadá, es solo cruzar la frontera. Así que si tú buscas una expansión, yo lo puedo ver como una posibilidad que puede ser una realidad. Yo creo eso".

¿México tiene la capacidad para tener una franquicia en la NBA?

Ahora bien, soñarlo es un tema, realizarlo es lo importante. Adquirir un equipo de la NBA sería un reto para empresarios dispuestos a invertir en el proyecto en México, tal como afirma Eduardo Nájera.

"De que México tiene capacidad, la tiene, tenemos muy buenos empresarios. No soy político, no me gusta hablar de política, pero he seguido por mis propios intereses como empresario el crecimiento del país, la bolsa de México, las cosas que dice el presidente (…) y se necesita un buen empresario que esté detrás de esto".

"La NBA sí tiene interés, creo que lo harían con alguien que tenga poder adquisitivo, la importancia y que sea a largo plazo, no que lo compre y en dos años lo venda".

Nájera no dejó de mostrar su emoción al imaginar un equipo profesional de la NBA en México.

"Y pues qué te puedo decir del poder que tendría para nuestro país, vendría a unificar a todo el país, podríamos promover nuestro país a nivel internacional, porque también el turismo sería muy importante para la NBA en México. Es un proyecto muy grande, se necesita mucha inversión", Eduardo Nájera

¿Podría haber alguna vez un juego de playoffs NBA en México?

En la carrera para pensar en una expansión internacional de la NBA, México parece llevar la delantera por el trabajo realizado por tantos años que ha resultado en una gran comunidad de fanáticos mexicanos al baloncesto profesional.

Por ello, el siguiente paso inmediato en el que se podría pensar para aumentar las aspiraciones de México sería acoger juegos de Playoffs, que aunque los equipos difícilmente soltarían la ventaja de la localía en partidos decisivos, Glen Rice, leyenda de baloncesto que disputó 15 temporadas en la NBA durante los 90 e inicios de los 2000, admitió que no sería una idea descabellada.

"Absolutamente, la base de fans de la NBA aquí es gigante y la NBA continúa, tú sabes, tratando de crecer el deporte a lo largo y ancho del mundo. Por supuesto que puedo ver eso en algún momento en el futuro, por supuesto que sí", sentenció.