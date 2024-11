El anuncio de LeBron James que sorprendió a más de 10.5 millones de personas

Siempre que LeBron James habla o publica algo hace reaccionar a miles de personas, pero en esta ocasión lo que escribió en X sorprendió a tantos que más de 10.5 millones de usuarios lo vieron. ‘El Rey’ de la NBA anunció una despedida.

Antes que iniciara su temporada número 22 en el mejor baloncesto del mundo a los 39 años, LeBron encendió las alarmas en Los Angeles Lakers al no descartar que esta fuera su última campaña en la NBA. “No he pensado en lo que me depara el futuro, solo estoy viviendo el momento. Especialmente con Bronny (su hijo) aquí, no quiero dar por sentado este momento. Es un momento que tal vez disfrutaré un poco más“, dijo James.

¡Y ahí no paró todo! Luego de la victoria de los Lakers contra Philadelphia 76ers del 8 de noviembre, LeBron James sostuvo que “no voy a jugar mucho más tiempo. No sé cuántos años son. Si son uno o dos años, cualquiera que sea el caso. Dije la otra noche, no jugaré hasta que las ruedas se caigan. No voy a ser ese tipo. No voy a ser el tipo que le falta el respeto al juego porque solo quería estar en la cancha“. ¿Se encienden las alarmas en el equipo de Los Ángeles?

Con la narrativa instalada que el retiro de LeBron esta cerca, la estrella de Los Angeles Lakers tomó una decisión a pesar de tener más de 52.9 millones de seguidores en X y más de 159 millones en Instagram. El motivo sigue siendo incierto.

El anuncio de LeBron que sorprendió a más de 10.5 millones de personas

LeBron James en la NBA 2024-25. (Foto: Getty Images)

“Y dicho esto, ¡les mando un saludo! Me voy de las redes sociales por el momento. Cuídense todos”, publicó LeBron James en X para lograr que más de 10.5 millones de personas vieran este anuncio y más de 75.000 le dieran ‘Me Gusta’.

Anuncio de LeBron James. (Foto: X / @KingJames)

El posible motivo para que LeBron James se haya ido de las redes sociales

Justo antes de la publicación que anunció su despedida de las redes sociales, LeBron compartió un mensaje del empresario Rich Kleiman en el que se decía, entre otras cosas, que “con tanto odio y negatividad en el mundo hoy, me confunde por qué algunos medios deportivos nacionales todavía piensan que la mejor manera de cubrir los deportes es a través de tomas negativas“. ¿James se cansó de los mensajes en su contra?

