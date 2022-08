En la cultura afroamericana, la comunicación mediante las palabras y gestos como asentir con la cabeza son rasgos distintivos, así lo comparte Kawhi Leonard, jugador de basquetbol de los Clippers de Los Ángeles, y a apartir de esa idea fue creado el calzado Kawhi II que forma parte de una colección con la que se rinde homenaje a la comunidad negra.

Como resultado de la colaboración de Joe Robinson, director creativo de Joe Freshgoods, con Kawhi Leonard, dos veces campeón de la NBA, al frente de un grupo de colaboradores interno de la marca de Boston denominado Black Soles, se dieron a la tarea de crear esta nueva campaña como parte de "Conversations Amongst Us" y el calzado Kawhi II.

El diseño del calzado Kawhi II está inspirado en el estilo histórico y cultural de la comunicación y celebra la conversación entre la comunidad afroamericana mientras se sientan las bases para un nuevo diálogo entre todas las razas. Construido con la tecnología FitWeave el calzado Kawhi II ha llegado en color amarillo vintage con detalles en amarillo vibrante y el nombre de la campaña "Conversations Amongst Us" en la lengüeta y la plantilla, lo que representa la fusión perfecta de estilo y rendimiento.

En el calzado resalta que la confección es sin costuras en la parte superior para lograr un buen ajuste y un diseño elegante. Es ideal para la práctica del básquetbol debido a su fuerza de tracción, su gran estabilidad y su capacidad de rebote. La campaña está inspirada en pláticas naturales donde la comunicación verbal y no verbal refleja el estilo de vida de la comunidad negra y tiene como objetivo mostrar cómo las personas se unen a través de su conversación.

"Mi misión es contar historias desde mi propio punto de vista usando referencias históricas y culturales. Este proyecto es un tanto diferente para mí. No es solo una colección de calzado, es una línea de tiempo y una inmersión profunda en la importancia de la comunicación y una comunidad”, comentó Joe Robinson. “Quise abordar esto desde una lente diferente a la forma en que las marcas suelen celebrar y destacar a las personas negras". Conversations Amongst Us no es solo una campaña mercadológica, es simplemente la verdad”.

En la campaña participa el grupo Black Soles que se formó con la intención de impulsar el progreso continuo hacia la diversidad, la igualdad y la inclusión, para garantizar que todas las voces sean escuchadas.

Este nuevo modelo Kawhi II de New Balance estará en tiendas con unidades limitadas a partir del 22 de agosto a través de Stush, Lust, Innvictus y tiendas New Balance en los centros comerciales Andares en Zapopan, Antea en Querétaro, Angelópolis en Puebla y Venustiano Carranza en el Centro Histórico en la Ciudad de México.