El primer mensaje de LeBron James tras decir que su retiro está cerca: “Voy a quedarme”

No importa cuando leas esto, siempre es noticia. LeBron James volvió a tener un partidazo en la NBA, y cuando los elogios no paraban de llegar por su actuación en la victoria de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies, se encendieron las alarmas porque ‘El Rey’ anunció que su retiro está cerca.

Cuando empezaban a llegar algunas dudas sobre las aspiraciones de los Lakers en la temporada NBA 2024-25 después de sufrir dos derrotas consecutivas, LeBron volvió a demostrar que sigue jugando al más alto nivel a pesar de estar cerca de cumplir 40 años.

Luego de registrar 21 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias en la victoria de Los Angeles Lakers contra Philadelphia 76ers del 8 de noviembre, LeBron James redobló la apuesta y tuvo otro triple-doble con 19 unidades, 10 tableros y 16 asistencias en el triunfo frente a Toronto Raptors.

Memphis Grizzlies fue el rival de Los Angeles Lakers en la jornada NBA del 13 de noviembre y, una vez más, LeBron fue la figura del juego con 35 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias y el récord de ser el jugador más longevo (viejo) en registrar tres triple-dobles consecutivos. ¿Hay gasolina en el tanque por mucho tiempo más? ‘El Rey’ dejó grandes dudas.

Las palabras de LeBron James sobre su retiro que preocupan a Los Angeles Lakers

“Para ser completamente honesto, no voy a jugar mucho más tiempo. No sé cuántos años son. Si son uno o dos años, cualquiera que sea el caso. Dije la otra noche, no jugaré hasta que las ruedas se caigan. No voy a ser ese tipo. No voy a ser el tipo que le falta el respeto al juego porque solo quería estar en la cancha“, le dijo LeBron a los medios de comunicación y empezó a ser tendencia en 3, 2, 1…

El primer mensaje de LeBron tras decir que su retiro está cerca: “Voy a quedarme”

Luego de encender las alarmas en Los Angeles Lakers y toda la NBA al decir que su retiro está cerca a pesar de que tiene contrato hasta el final de la temporada 2025-26 si hace uso de una opción jugador por más de $52.6 millones de dólares, el primer mensaje de LeBron se dio en una historia en Instagram con unas contundentes palabras. “Me voy a quedar… hasta que muera”. ¿Cambió de parecer?

Historia de LeBron. (Foto: Instagram / @kingjames)

