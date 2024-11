Es una de esas hermosas discusiones deportivas que no tiene punto final, así que para agregarle otro capítulo al debate por saber quién es el GOAT (mejor de todos los tiempos) de la NBA, un jugador que salió tres veces campeón y jugó con Michael Jordan dictó sentencia.

Cuando a Jordan le preguntaron en 2003 si se consideraba el mejor jugador en la historia de la NBA no dudó en responder que “ no jugué contra todos los grandes jugadores antes que yo y esos fueron los jugadores que influyeron en mi juego. Es un gran honor, no me malinterpretes, pero me encantaría jugar contra Jerry West para determinar si era mejor guardia que él o que Oscar Robertson, pero nunca lo sabremos” .

Uno de sus excompañeros en Chicago Bulls no opinó igual. Luego de dos temporadas y media en la NBA, Luc Longley llegó a los Bulls y se convirtió en compañero de Michael Jordan a partir la temporada 1994-95. El impacto en el pívot fue inmediato.

Longley llegó a tener un promedio por juego de 9.1 y 11.4 puntos en los tres títulos consecutivos de Chicago Bulls de 1996 a 1998. Cada vez que se complicaban las cosas en el momento clutch de un juego, el exjugador australiano sabía a quién tenían que pasarle el balón y, por ese motivo, hizo su elección sobre el GOAT.

Salió tres veces campeón, jugó con Michael Jordan y eligió al GOAT de la NBA

Michael Jordan y Luc Longley. (Foto: Getty Images)

“Para mí, él es el GOAT. Absolutamente. Voto por él, siempre. Quiero decir, creo que dependiendo de cómo quieras medirlo, quiero decir, si quieres cerrar un juego, siento que ese es el tipo que quieres con la pelota. Sabíamos que los equipos de la NBA intentaban ocultar las jugadas todo el tiempo y gastaban dinero tratando de disfrazar las jugadas. Teníamos muchachos en el equipo que pasaban corriendo por el banco del oponente y decían 23. Todos sabían a dónde iba la pelota en el último cuarto, así que sí, él es la GOAT en mi mente“, dijo Luc Longley sobre Michael Jordan en el podcast ‘Yao Mile’.

Lo que opina LeBron James sobre el mejor jugador en la historia de la NBA

LeBron James se convirtió el 7 de febrero de 2023 en el máximo anotador en la historia de la NBA al superar los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, y cuando ese día Shaquille O’Neal le preguntó si se consideraba el GOAT, ‘El Rey’ afirmó que “me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego, pero todos tendrán sus favoritos (…) Siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego“.

