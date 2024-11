LeBron James convenció a una estrella que no dejara a Warriors: “Es difícil dejar pasar el dinero”

Aunque suene que es una historia difícil de creer, uno de los protagonistas fue el encargado de contarla. A pesar de la histórica rivalidad entre LeBron James y Golden State Warriors, ‘El Rey’ convenció a una estrella de la NBA que no dejara al equipo de San Francisco: “Es difícil dejar pasar el dinero”.

¡Le hizo un favor a Stephen Curry! LeBron ha jugado diez veces las Finales de la NBA, ganó el título en cuatro oportunidades y en las seis ocasiones que perdió tres fueron contra los Warriors. Aun así, James le dio una mano a la franquicia de Golden State.

Draymond Green declinó la opción jugador que tenía por $27.6 millones de dólares para seguir con Golden State Warriors en la temporada 2023-24. Una propuesta millonaria llegó para tentar al cuatro veces campeón de la NBA, pero el consejo que le dio LeBron terminó siendo decisivo.

“El consejo número uno que me dio, el que más me llamó la atención, más que nada, fue cuando llegué a un punto de inflexión: ¿Dejo a los Warriors o me voy a Memphis? Cuando estaba tomando esa decisión en realidad estábamos sentados juntos. Entonces, le pregunté: ‘Bron, ¿qué harías?’, porque en la mesa tengo tres años de Memphis por $105 (millones), solo firmé por cuatro por $100 (millones) con los Warriors. Hay una gran diferencia de dinero, no hay impuestos estatales en Tennessee, una gran diferencia de dinero”, empezó diciendo Green en el podcast ‘La Casa de Warner’ antes de revelar las palabras de LeBron James que lo convencieron.

LeBron James convenció a una estrella que no dejara a los Warriors

LeBron James y Draymond Green. (Foto: Getty Images)

Stephen Curry estuvo cerca, muy cerca de perder a una estrella de la NBA, pero LeBron hizo de las suyas. “Y estoy hablando con Bron al respecto y él me dice que es difícil dejar pasar el dinero, pero sigue recordando todo lo que Golden State significa para mí, y todo lo que he hecho allí. Al final, su consejo fue más bien: ‘Acabas de hacer algo tan especial allí, tienes la oportunidad de continuar allí y seguir haciéndolo, ¿por qué no?’“, reveló Draymond Green.

ver también Green contó todo: Lo que hizo Thompson para que Curry anotara 37 puntos y le ganara a Mavericks

¿Cuándo se enfrenta LeBron a los Warriors en la NBA 2024-25?

Habrá tres duelos entre LeBron James y Stephen Curry en la temporada NBA 2024-25. El primer juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers será el Día de Navidad (miércoles 25 de diciembre) a las 20:00 ET. Luego, se vuelven a enfrentar el sábado 25 de enero a las 20:30 ET y el tercer juego entre estos equipos será el jueves 6 de febrero a las 22:00 ET.

