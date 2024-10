La jugada contra Mahomes con un millón de reproducciones que hizo reaccionar a Tom Brady

El tradicional ‘Monday Night Football’ (Fútbol del lunes por la noche) volvió hacer de las suyas en el mundo de la NFL. En esta ocasión, Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs y New Orleans Saints, fueron los protagonistas de una jugada con un millón de reproducciones en X que hizo reaccionar al mismísimo Tom Brady.

En algún momento se puso en duda que iba a asumir su nuevo trabajo, pero cómo no iba a cumplir si va a ganar una millonada. Brady inició la primera temporada como analista del canal Fox Sports de las diez campañas que firmó por $375 millones de dólares y ya empezó a dar de qué hablar.

La relación entre Tom Brady y Patrick Mahomes siempre ha sido de respeto, cercanía y admiración. No por nada el exquarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers dijo un contundente su mensaje sobre la posibilidad de que alcanzara sus siete anillos de campeón del Súper Tazón. Todo esto antes de que el QB de Kansas City Chiefs ganara su tercer Super Bowl.

Publicidad

Publicidad

“En mi opinión, no hay nada que Patrick pueda hacer que me quite lo que intenté lograr en mi carrera y no hay nada de lo que hice que pueda restarle valor a lo que él está tratando de lograr. Créanme, si alguien puede salir y ganar siete Super Bowls, le tengo mucho respeto. Entiendo lo difícil que es. Voy a felicitarlos y darle un gran abrazo a quien sea”, sostuvo Brady en el ‘Show de Pat McAfee’, de ESPN, en enero de 2024.

Patrick Mahomes y Tom Brady en 2020. (Foto: Imago)

Kansas City Chiefs no ha mostrado el mejor rendimiento en la NFL 2024, pero aun así sigue ganando. A la Semana 5 llegaron con marca de cuatro victorias y ninguna derrota para enfrentar a New Orleans Saints. Patrick Mahomes no tendría el mejor de los juegos a pesar de las 331 yardas que lanzó y una jugada en su contra haría reaccionar a un millón de personas en X. ¡Tom Brady estuvo incluido!

Publicidad

Publicidad

ver también La NFL toma una decisión final sobre Tua Tagovailoa y su carrera en Miami Dolphins

La jugada contra Patrick Mahomes que hizo reaccionar a Tom Brady

Los Chiefs le ganaron a Saints por 26 a 13 puntos, pero Mahomes sufrió una intercepción en el tercer cuarto después de que JuJu Smith-Schuster no pudiera atrapar el ovoide en la zona de anotación. Los más de 146 kilos del jugador Khalen Saunders empezaron a correr con el ovoide tras la intercepción para llegar a un millón de reproducciones en X y hacer reaccionar a Brady. “¡¡¡Hombre grande en movimiento!!!”, publicó TB12 en X.

LeBron James reveló el secreto para el éxito de Kansas City Chiefs en la NFL

A pesar de no contar con jugadores importantes como Rashee Rice, Clyde Edwards-Helaire e Isiah Pacheco, Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs hicieron reaccionar a LeBron James durante la victoria contra los Saints del 7 octubre de 2024. “¡KC es tan bueno, hombre! ¡No importa quién no esté en la alineación, siempre y cuando QB1 esté!”, publicó en X la estrella de Los Angeles Lakers y la NBA.

Publicidad

Publicidad

LeBron sobre los Chiefs. (Foto: X / @KingJames)