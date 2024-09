La Semana 2 de la NFL nos trae uno de los enfrentamientos más esperados y emocionantes de la temporada. Dos serios contendientes al Super Bowl se verán las caras nuevamente en lo que promete ser un partido vibrante. Los Cincinnati Bengals visitarán a los Kansas City Chiefs, y previo al duelo, Joe Burrow ha lanzado un mensaje claro a Patrick Mahomes.

Bajo la dirección de Zac Taylor, los Bengals comenzaron con el pie izquierdo tras una dura derrota en casa contra los New England Patriots. Ahora necesitan darle vuelta a la página de inmediato, aunque la tarea no será sencilla. Su próximo desafío será nada menos que en el Arrowhead Stadium, donde vencer a los campeones defensores de la NFL es, sin duda, una misión complicada.

Joe Burrow sabe que enfrentarse a Mahomes es uno de los retos más grandes que ha tenido en mucho tiempo, y lo reconoció en una rueda de prensa, destacando la calidad de su rival: “Pat es único. Es excepcional extendiendo jugadas, lanzando en movimiento, y comprando ese segundo extra para que sus receptores se desmarquen. Realmente entiende el juego. Siempre es un gran desafío enfrentarlo”, sentenció el ex mariscal de campo de LSU.

En las últimas tres temporadas, los Bengals de Cincinnati han chocado con el equipo de Andy Reid en cinco ocasiones: Burrow ha salido victorioso en tres de esos encuentros. En las dos veces que se enfrentaron en playoffs, en 2022 y 2023, el ganador avanzó al Super Bowl.

Inicios de temporada distintos

Ambas franquicias iniciaron la nueva campaña de la NFL por caminos diferentes. Si bien tanto Bengals como Chiefs son fuertes candidatos para llegar nuevamente al Super Bowl, su arranque en la Semana 1 fue distinto.

Joe Burrow y compañía sorprendieron a todos con una inesperada derrota en casa, en el Paycor Stadium, frente a unos New England Patriots que no dejaron dudas sobre su superioridad. Zac Taylor no encontró la fórmula para remontar el marcador, y ni Burrow ni Ja’Marr Chase pudieron superar la sólida defensa impuesta por los de Nueva Inglaterra.

Por su parte, el equipo liderado por Patrick Mahomes debutó con una victoria contundente, derrotando a nada más y nada menos que los Baltimore Ravens de Lamar Jackson. Sin duda, el duelo más complicado de la jornada inaugural fue para los Chiefs.

La importancia del regreso de Ja’Marr Chase

Uno de los temas más comentados durante la pretemporada fue la situación contractual de Ja’Marr Chase con los Bengals. Tras no concretar la extensión de su contrato, el receptor se ausentó gran parte del campamento de entrenamiento, lo cual afectó su ritmo de juego.

Aunque Chase regresó a las prácticas a pesar de no haber cerrado un nuevo acuerdo con la franquicia, su desempeño en el primer partido ante los Patriots no fue el esperado.

Tanto el quarterback Burrow como el entrenador Zac Taylor confían en que Chase recupere su mejor nivel para mejorar el rendimiento de la Semana 1 y hacer todo lo posible por vencer a Mahomes y a los Chiefs en su propio estadio.