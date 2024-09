NFL: John Harbaugh, entrenador en jefe de los Ravens, le deja claro a Lamar Jackson su postura sobre Derrick Henry

Los Baltimore Ravens cayeron por poco ante los Kansas City Chiefs en su debut en la NFL en 2024. Si Isaiah Likely hubiera usado un número de calzado más pequeño, Lamar Jackson podría haber ganado el partido en el último segundo. Los Ravens no lucieron muy lejos de su juego de la temporada pasada. Sin embargo, la falta de toques del nuevo corredor Derrick Henry preocupó a muchos fanáticos. John Harbaugh abordó esta decisión y dejó algo en claro para Jackson y los Ravens sobre cómo operará la ofensiva.

Lamar corrió para 122 yardas durante el juego de la semana 1 de los Ravens en Arrowhead. Henry, por otro lado, solo corrió para 46 yardas con solo tres acarreos menos que el QB. Esa es una imagen preocupante para un equipo que debe concentrarse en mantener saludable a su mariscal de campo franquicia y que recientemente se lanzó con todo por el agente libre Henry. Sin embargo, Harbaugh explicó que esta estadística no fue una casualidad y que, de hecho, así es como debe diseñar su ofensiva.

“Corrimos para 185 yardas en total, y mucho de eso es Lamar, pero esa es la fórmula. La fórmula es que todos los muchachos estén juntos, no es solo un muchacho. No trajimos a Derrick [Henry] para que sea el chico que recibe el balón 30 veces por juego . Él ya lo ha hecho antes. Ese realmente no es el plan. El plan es Derrick, Lamar, Mark, Isaiah, Zay, Bate, Nelly”, dijo Harbaugh en Ravens Vault.

Lamar podría hablar sobre ese plan de juego

El primer partido de la temporada 2024 de la NFL de Jackson ha mostrado sentimientos encontrados. Se sintió extraño a simple vista a primera vista. Lamar no lució como su versión de MVP del año pasado, falló un par de lanzamientos que se espera que cualquier QB de la liga acierte con los ojos vendados, y mucho menos el actual jugador más valioso.

Lamar Jackson #8 de los Baltimore Ravens reacciona después de una derrota por 17-10 contra los Kansas City Chiefs en el Juego de Campeonato de la AFC en el M&T Bank Stadium el 28 de enero de 2024 en Baltimore, Maryland.

Sin embargo, su juego terrestre fue excelente, pero ese es el único aspecto de su estilo que nunca ha llamado la atención. El hecho de que Harbaugh parezca contento con explotar a su mariscal de campo en prácticamente todas las jugadas es, cuanto menos, curioso. Se le preguntó a Jackson si pensaba que los intentos de acarreo de gran volumen eran sostenibles.

“No lo sé, pero no estoy tratando de averiguarlo. Tenemos a Derrick Henry, Justice Hill, a esos muchachos … Pero voy a hacer lo que sea necesario para ganar, y en ese tipo de juego, a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer”.

Es posible que Harbaugh haya guiado a Jackson hacia esa actitud, como afirmó anteriormente. “Me siento cómodo con un equipo de fútbol físico en todos los aspectos, lo que sea necesario en una situación determinada para tratar de encontrar una manera de hacer una jugada y ganar el juego ” .

¿Qué sigue para los Ravens?

Baltimore buscará recuperarse de su derrota de la semana 1 cuando reciba a Las Vegas Raiders el domingo al mediodía. Los Raiders vienen de una derrota en la que permitieron 176 yardas terrestres a los Chargers de Jim Harbaugh, cuyo juego terrestre ya ha dejado una buena primera impresión en su regreso a la NFL.

