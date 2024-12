El Real Madrid ha mostrado cierta mejoría en su juego en las últimas semanas y los resultados lo demuestran: el equipo ganó tres de los últimos cuatro partidos, incluyendo el triunfo por 3-0 ante Pachuca del miércoles pasado que le valió el título de la Copa Intercontinental 2024.

Asimismo, Kylian Mbappé también ha aumentado su nivel y convirtió al menos un gol en sus últimos tres partidos. En la previa al juego del Real Madrid de este domingo frente al Sevilla, Carlo Ancelotti habló sobre la adaptación del francés y reveló que debe mejorar un aspecto en particular.

“Su periodo de adaptación ha terminado, ya muestra una buena versión, pero aún puede mejorar. Está recuperado de la última lesión y le veo más motivado, ilusionado. Necesitaba este tiempo, como lo necesita cualquiera, pero ya ha llegado a su fin”, manifestó el entrenador italiano.

Luego, Carlo Ancelotti dijo qué debe mejorar Kylian Mbappé: “Mbappé tiene que mejorar en la continuidad, en hacer jugadas que solo puede hacer él lo más frecuente posible. No le pido estar muy involucrado en el juego, su característica es el desmarque y atacar la línea; es lo que necesita hacer con más frecuencia. Y, después, tienes que tener a uno que cuando te desmarques te puedan meter el balón. Y los tenemos”.

Kylian Mbappé ganó la Copa Intercontinental por primera vez (IMAGO)

El delantero galo ha convertido hasta el momento 13 goles y brindó 2 asistencias en 23 partidos con el Real Madrid. Si bien los números no son malos, el nivel de Kylian Mbappé por momentos fue discreto en relación a la calidad y jerarquía que tiene como futbolista.

El análisis del 2024 de Real Madrid según Carlo Ancelotti

Finalmente, al técnico italiano le pidieron que haga un balance del año del Real Madrid: “Le pongo un sobresaliente, teniendo en cuenta todas las complicaciones que hemos tenido. A pesar de ello, hemos ganado cinco títulos. Para 2025 pido seguir luchando, peleando y ganando la Champions. A Papá Noel no le puedo pedir que no me lleguen más críticas en 2025, las críticas también son un regalo”.