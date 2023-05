No te quemes, evita que Facebook mande invitaciones de amistad a ese perfil que acabas de revisar ¡Que no te cachen de stalker!

A través de redes sociales se ha dado a conocer que varios usuarios de Facebook reportan ser evidenciados como “Stalkers”, luego de entrar a ver un perfil que no tienen agregado a su grupo de amigos, ya que se manda de manera automática una invitación sin haberla mandado, lo que deja al descubierto que estuviste visitando dicho perfil.

Hasta el momento se desconoce si se trata de un error de la plataforma de Meta, lo que sí es que mientras ya fuiste “quemado” de andar stalkeando a otras personas, pero mientras se resuelve esta situación, te podemos decir que puedes hacer para que no cualquiera te mande invitaciones de amistad por Facebook.

¿Cómo evitar que Facebook envié solicitudes de amistad?

Esto no es nuevo, pero podrás hacerlo desde tu página de Facebook en la sección de Usar Facebook, despliégalo y busca la sección “Controla quién puede enviarte una solicitud de amistad y seguirte”, ahí podrás encontrar varias preguntas con sus respuestas.

Pasos para cambiar quién puede agregarme

Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook. Haz clic en Configuración y privacidad, y, luego, en Configuración. Haz clic en Privacidad en la columna de la izquierda. Haz clic en Editar junto a ¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad?. En el menú desplegable, haz clic en Todos o Amigos de amigos.

¿Cómo elimino una solicitud de amistad en Facebook?

Si eliminas una solicitud de amistad, la persona que la envió no recibirá ninguna notificación y no podrá enviarte otra solicitud durante un año. Si bloqueas a alguien, no podrá enviarte más solicitudes de amistad.

Para eliminar una solicitud de amistad:

Ve a facebook.com/find-friends Haz clic en Eliminar o Eliminar solicitud. Obtén información sobre cómo cancelar una solicitud de amistad que hayas enviado o eliminar a alguien de tu lista de amigos de Facebook.

¿Quién puede seguirme en Facebook?

Cuando te haces amigo de alguien en Facebook, esa persona comienza a seguirte automáticamente. También puedes permitir que las personas que no están en tu lista de amigos te sigan; para ello, debes seleccionar Público junto a la configuración de las publicaciones.

Para administrar quién puede seguirte: