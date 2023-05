Esto no es nuevo pero podrás hacerlo desde tu página de Facebook en la sección de Usar Facebook, despliégalo y busca la sección “Controla quién puede enviarte una solicitud de amistad y seguirte”, ahí podrás encontrar varias preguntas con sus respuestas.

Hasta el momento se desconoce si se trata de un error de la plataforma de Meta, lo que sí es que mientras, ya fuiste “quemado” por andar stalkeando a otras personas, pero mientras se resuelve esta situación, te podemos decir que puedes hacer para que no cualquiera te mande invitaciones de amistad por Facebook.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.