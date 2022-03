Uno de los vocablos más mencionados en el Día Internacional de la Mujer y que cada vez es más frecuente es la palabra sororidad. Si alguna vez te la has topado y no estás seguro de a qué se refiere, has llegado al lugar indicado porque te diremos cuál es el significado de esta palabra y para qué se utiliza.

En los últimos años, el movimiento por los derechos de la mujer ha tomado más fuerza y cada vez son más las mujeres que se han sumado a esta lucha social. Gracias a esto, conceptos como la sororidad son cada vez más frecuentes en las conversaciones, pero todavía no quedan muy claros para la mayoría.

¿Qué significa sororidad?

Sororidad tiene como raíz la palabra soror en latín y significa hermana, que a su vez creó la palabra sororite que en latín medieval era utilizado para describir a una hermandad de mujeres. Años después, en 1546, el francés tomó esta palabra para crear sororité, que comenzó a describir una unión entre un grupo de mujeres.

Ya en los 1900 el inglés se basó en esta palabra para originar su término sorority, que al igual que la lengua romance pasada se empleaba para describir la hermandad entre mujeres. Pero fue hasta el nuevo milenio cuando sororidad llegó a nuestro lenguaje como lo utilizamos hoy en día.

Impulsada por los acontecimientos de "las muertas de Juárez" la feminista y antropóloga mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos comenzó a implementar el término sororidad para método para empoderar y unir a las mujeres ante los ataques de violencia que sufre el género.

Hoy en día la sororidad es la reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Es el término que se utiliza para describir el apoyo entre mujeres a pesar de las diferencias y el compromiso por la eliminación de los prejuicios de las relaciones entre mujeres.