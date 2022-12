Sus padres se dieron cuenta que Lionel Messi no crecía a un ritmo normal y el médico le detectó a los 11 años una enfermedad que amenazaba con opacar su futuro.

La euforia por la final de Qatar 2022 sigue y millones de aficionados siguen celebrando a la Selección de Argentina por romper la sequía de 36 años y lograr convertirse en campeón del Mundial; pero sin duda el hombre que acaparó los aplausos fue el capitán del equipo Albiceleste, Lionel Messi, pero pocos saben que a pesar de los éxitos, el astro ha luchado gran parte de su vida con una rara enfermedad.

A sus 35 años, Messi ha conseguido 37 títulos con las camisetas del Barcelona y París Saint-Germain, mientras que con la Albiceleste logró la Copa América 2021, la Finalissima 2022 ante la selección de Italia y ahora el Mundial en Qatar 2022; pero si de niño le hubieran dicho hasta donde llegaría, jamás lo hubiera creído, debido a una enfermedad que parecía truncaría sus sueños.

Lionel Messi y la enfermedad que le impedía crecer

La pasión por el futbol siempre guió el camino de Messi, con tan solo 4 años formó parte del club Abanderado Grandoli y dos años más tarde del Newell's Old Boys; pero a los 11 años le detectaron una enfermedad que amenazaba con opacar su futuro.

Sus padres se dieron cuenta que no crecía a un ritmo normal y decidieron consultar a un médico. Lionel Messi medía tan solo 1.40 m y fue diagnosticado con una deficiencia en la hormona del crecimiento, por lo que sus huesos no se desarrollaban naturalmente. Se convirtió en el chico que no podía crecer y aunque varios clubes estaban interesados en él, entre ellos el River Plate, ninguno estaba dispuesto a pagar su costoso tratamiento.

Su padre recibió una propuesta laboral en Barcelona por lo que toda la familia viajó a España, es allí donde su gran oportunidad llegaría. Messi hizo pruebas para el FC Barcelona y el director deportivo Carles Rexach quedó fascinado con su talento, por lo que armó un pequeño contrato en una servilleta y llegó a un acuerdo con el padre de Lionel para que su hijo se incorporara de inmediato al club, ofreciéndose a cubrir los gastos médicos del niño. Así nació la leyenda que hoy ha coronado a Argentina en la Copa Mundial.