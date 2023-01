'The Last of Us', que muchos conocimos con PlayStation 3 se estrenó en en HBO México y aquí te decimos cuándo llega a la pantalla el siguiente capítulo.

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de The Last Us en HBO México?

Una de las series más esperadas se estrenó este domingo 15 de enero y los fans ya quieren ver más, la adaptación del videojuego de PlayStation a la pantalla chica apunta a ser uno de los éxitos del año, por ello muchos se están preguntando cuándo se estrenará el capítulo 2 de The Last Us en HBO México.

¿De qué trata 'The Last of Us' de HBO?

'The Last of Us', que muchos conocimos con PlayStation 3 en 2012, cuenta la historia de Joel, un sobreviviente a una pandemia de un hongo que infecta a las personas y las convierte en una especie de zombies; además de que debe llevar a Ellie a un lugar en concreto.

¿Quiénes son los actores del elenco de 'The Last of Us' de HBO y en qué otras series los hemos visto?

Pedro Pascal da vida a Joel : Príncipe Oberyn Nymeros Martel en 'Game of Thrones', El Mandaloriano en 'The Mandalorian'

: Príncipe Oberyn Nymeros Martel en 'Game of Thrones', El Mandaloriano en 'The Mandalorian' Bella Ramsey es Ellie : Lyanna Mormont en 'Game of Thrones', Mildred Hubble en 'The Worst Witch' y a 'Hilda' en la serie del mismo nombre.

: Lyanna Mormont en 'Game of Thrones', Mildred Hubble en 'The Worst Witch' y a 'Hilda' en la serie del mismo nombre. Nico Parker es la hija de Joel, Sarah Miller : Milly Farrier en 'Dumbo' de Walt Disney Pictures.

: Milly Farrier en 'Dumbo' de Walt Disney Pictures. Gabriel Luna es Tommy, el hermano pequeño de Joel, tío de Sarah: Robbie Reyes / Ghost Rider en la serie 'Agents of S.H.I.E.L.D.' y el cíborg Rev-9 en la película 'Terminator: Dark Fate' (2019).

¿Cuándo se estrena el siguiente capítulo de 'The Las of Us' por HBO Max?

El capítulo 2 de The Last Us en HBO México se estrenará el próximo 22 de enero con el nombre “Infected”, aquí te compartimos el resto de las fechas en que se estrena cada episodio: