Se cae HBO Max por estreno de la serie The Last of Us: Los tunden en redes

El estreno de la serie The Last of Us por HBO Max causó la locura entre quienes tienen una suscripción al servicio ya que esta adaptación del popular videojuego es una de las más esperadas desde hace mucho tiempo, lo que provocó que el servicio de streaming se cayera generando el enojo de los espectadores, quienes tundieron en redes a la aplicación.

Y no es para menos ya que este poderoso drama está basado en un videojuego considerado ahora como un clásico de la Play Station 3, en el que la humanidad está al borde de la extinción debido a una plaga que convierte en zombies agresivos a quienes son infectados, lo que convierte a los habitantes de los Estados Unidos a vivir bajo el yugo de un estado totalitario para sobrevivir. Y con esta premisa, no era raro esperar que la serie tuviera éxito, pero no al nivel de tirar la plataforma.

Por estreno de la serie The Last of Us se cae HBO Max y los tundieron en redes

Anoche justo cuando la serie se estrenó en la app, muchos usuarios reportaron la caída de la misma y empezaron a reclamar a la cuenta de Twitter oficial de este servicio de streaming el por qué no podían ver el primer episodio, a lo que la cuenta oficial respondió que esa caída se debía justamente a la cantidad de personas que querían ver el episodio 1 de The Last of Us.

A través de varios tuits, usuarios tanto de América Latina como de Estados Unidos reportaron que la app estaba fallando y que no les permitía ver el estreno de la serie, lo que provocó el enojo de los usuarios de este servicio de streaming, quienes no perdieron la oportunidad de hacerle saber a HBO lo decepcionados que estaban de no poder ver el estreno de la serie.

Revientan a HBO Max por caída en el estreno de la serie The Last of Us

Los reclamos a HBO no so lo fueron en el idioma español ya que hasta sus clientes en los Estados Unidos sufrieron con la caída del servicio de streaming por lo que al ver el desastre que estaba ocurriendo con una de sus series más esperadas, la marca se dio prisa para arreglar el incidente y cuando lo lograron, avisaron a susu usuarios para que pudieran entrar de nuevo al servicio a ver el estreno del drama. Al final los reclamos de los usuarios dieron frutos y HBO logró que su estreno se llevara la audiendia este domingo.