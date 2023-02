Depeche Mode confirmó las fechas y sedes de su Memento Mori World Tour, esta será la primera gira de la banda británica tras la muerte de Andrew Fletcher, en mayo del año anterior. Si eres fan de canciones como “Enjoy the Silence”, "Policy of Truth", "Everything Counts" y “Strangelove”, toma nota de las fechas y cuál será el costo de los boletos de Depeche Mode en México 2023, para que no te quedes sin el tuyo.

Tras cinco años de ausencia, Depeche Mode regresa a los escenarios para promocionar su próximo álbum de estudio Memento Mori, que será lanzado el 24 de marzo. La gira presentada por Live Nation y OCESA comenzará el 23 de marzo con conciertos en Estados Unidos, Canadá, México y más.

Fechas de Depeche Mode en el Foro Sol en México 2023

Depeche Mode se presentará en México el próximo 21 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México, David Gahan y Martin Gore harán vibrar el recinto con sus mayores éxitos y el material de Memento Mori, su disco número 15, incluyendo el sencillo “Ghosts Again”, que ha sido descrito según OCESA como “una oda melancólica y alegre” (Vulture), “hipnótica” (Rolling Stone), y “una hermosa canción inquietante” (Revolver).

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Depeche Mode en el Foro Sol en México 2023?

La venta de boletos de Depeche Mode en México será a través de Ticketmaster en este enlace:

Preventa Citibanamex: 24 de febrero

Venta General: 25 de febrero

¿Cuánto cuestan los boletos de Depeche Mode en el Foro Sol en México 2023?

Los precios de los boletos de Depeche Mode en el Foro Sol aún no se revelan, se espera que cuesten entre 700 pesos a 8 mil pesos aproximadamente.