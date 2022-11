The Weeknd se presentará en el Foro Sol de la CDMX en el marco de su gira "After Hours Til Dawn Tour". Aquí te revelamos cómo comprar los boletos.

The Weeknd, una de las bandas canadiense más importantes en la actualidad, se estará presentando en México luego de cinco años. El show se llevará a cabo el 29 de septiembre en el marco de su gira ‘After Hours Til Dawn’ en el Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

La banda liderada por Abel Makkonen Tesfaye estará tocando todos sus éxitos en el país como "Save Your Tears", "Blinding Lights", "The Hills", "Starboy" y "Earned It", entre otros. El último show en México se llevó a cabo en octubre del 2018 en su gira "Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour".

Además, está confirmado que The Weeknd estará visitando algunos países de Latinoamérica durante su gira como Colombia, Brasil, Argentina y Chile. En Europa también se presentarán en estadios de Alemania, Bélgica, Noruega, España y entre otros.

+Cuándo salen a la venta los boletos para The Weeknd

La venta anticipada para ver a The Weeknd en México comenzará el 7 de diciembre de 10:00 a 11:30 pm en la web de TicketMaster haciendo CLICK AQUÍ. Los boletos generales se podrán adquirir desde el jueves 8.

+The Weeknd - Save Your Tears