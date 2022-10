Exatlón está por terminar su tercera semana de emisión y a solo un día de conocer al segundo eliminado de la competencia, las emociones ya están al límite, los Contendientes perdieron la Fortaleza Villa 360 este lunes y eso les afectó en el ánimo. Uno de los atletas azules que más ha destacado en la competencia es Fogel Negrete, pero tal parece que no se ha sentido muy cómodo y ha rotó en llanto frente a sus compañeros.

El atleta michoacano ha logrado acumular una medalla de oro y una más de plata en Exatlón México 2022, lo que lo convierte en uno de los competidores más fuertes, sumado al carisma que ha hecho que muchos internautas le demuestren su apoyo en redes sociales; incluso Koke Guerrero, el bicampeón de Exatlón All Stars se ha referido a él como “su gallo”.

A pesar de su gran destreza y rendimiento, el joven atleta ha expresado su incomodidad. Después de un incidente en el que al parecer sus compañeros le escondieron su manta, Fogel rompió en llanto y mencionó frente a su equipo:

“De verdad a veces siento que no encajo… Yo no siento que sea problema de ustedes, yo siento que es mi personalidad, hablan y está chido, la verdad me da risa, pero siento que sí habló no va a aportar nada ”, dijo el campeón de atletismo, tapándose el rostro.