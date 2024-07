La victoria de este sábado de Shakur Stevenson ante Artem Harutyunyan para retener su título del CMB en la categoría de los ligeros significó demostrar porque es unos de los boxeadores más dominantes de su división. Esto es lo que lo obliga, de manera lógica, a tener que enfrentarse con los mejores, algo que todavía no sucedió y es por eso que ya se empiezan a pensar en nombres para su próxima presentación.

Con Shakur todo es una incógnita, pero si hay algo que tiene claro es que quiere enfrentar a Gervonta Davis. El número 1 de la clasificación de los ligeros viene de vencer por nocaut a Frank Martín y luce imbatible. Tank ya le ganó a muchos de los potentes de su categoría, lo que le dio el estatus de elegir contra quien se quiere subir al ring.

Las últimas informaciones indican que el de Baltimore está en negociaciones con Vasyl Lomachenko, el segundo mejor rankeado de la división, quien se presenta como el retador que todos le quieren poner a Davis.

ver también Shakur Stevenson no dio show y se lo hicieron saber al irse antes de que culmine la pelea

Quién será el próximo rival de Shakur Stevenson

Shakur no quiere saber nada de todo esto y desea ese combate ante Gervonta, lo que sacaría el de New Jersey de su zona de confort en la que todavía no enfrentó a nadie que lo haya puesto contra las cuerdas, para pasar a un rival que no parece tener fisuras.

Shakur Stevenson tuvo una victoria tranquila y por eso desea subir la dificultad yendo contra Gervonta Davis. (IMAGO)

Con la pelea de este sábado, Shakur finalizó su contrato con Top Rank y ese es un detalle que no debe pasarse por alto. El futuro de Stevenson puede tener noticias muy importantes, dependiendo de la promotora que lo capte o si renueva con la que estaba. Ese papel es muy importante a la hora de decidir futuro combates, pero aún así, ni Gervonta ni Lomachenko parecen estar convencidos de darle una oportunidad al campeón olímpico.

Publicidad

Publicidad

ver también William el Camarón Zepeda hizo lo suyo y quiere ir por Shakur Stevenson para ser campeón

Camarón Zepeda quiere su oportunidad con Shakur Stevenson

El que viene desde atrás y con fuerza es William el Camarón Zepeda, quien también este sábado se quedó con una victoria contundente ante Giovanni Cabrera y demostró que está para tener su chance para pelear por el título. Todo indica que, en caso de que algo de todo esto ocurra, será recién el próximo año y más con los tiempos que se toma Shakur entre una pelea y la otra.