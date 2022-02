Descubre aquí quién si esta noche habrá un competidor eliminado este Domingo de Eliminación 6 de febrero en Exatlón México All Star.

Exatlón México ALL STAR hoy: ¿Cancelan eliminación este 6 de febrero por una muerte?

Exatlón México se posiciona de nuevo como uno de los reality shows más populares del país, esta competencia de élite está finalizando su primera semana. Por lo que muchos se están preguntando: ¿Quién será el primer eliminado en este Domingo de Eliminación 6 de febrero? ¿Será del equipo rojo o el azul? Descubre aquí quién es el eliminado de Exatlón México All Star.

La competencia de Exatlón México All Star está conformada por los campeones finalistas del reality show de temporadas pasadas, por lo que se trata de una segunda oportunidad. El equipo azul tiene como estandarte a Ernesto Cazares, el joven veracruzano que fue campeón de la primera temporada del Exatlón México. pero, ¿qué ha pasado con Macky González?

Toma nota, ya que el eliminado o eliminada del Reality Show podría ser uno de sus favoritos. ¿Qué equipo de Exatlón México All Star dirá adiós a uno de sus integrantes? Aquí te contamos el adelanto, pero antes de seguir leyendo, te advertimos ALERTA DE SPOILER.

Atletas del Exatlón México ALL STAR

Atletas del equipo azul de Exatlón All Star

Macky González - Abandonó la competencia

Ernesto Cázares

Javi Márquez

Evelyn Guijarro

Ximena Duggan

Koke Guerrero

David Juárez “La Bestia”

Marysol Cortés

Atletas del equipo rojo de Exatlón All Star

Mati Álvarez

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Zudikey Rodríguez

Heber Gallegos

Heliud Pulido

Ana Lago

Nataly Gutiérrez

La enfermedad por la que Macky González dejó Exatlón All Star ¿Ya tiene reemplazo?

Macky González abandonó Exatlón All Star priorizando su salud, ya que al terminar la quinta temporada de Exatlón México los médicos le indicaron que regresó con 7 kilos menos, un porcentaje muy bajo de grasa y con broncoespasmos. La "Amazona" compartió una fotografía en Instagram donde mostraba los efectos en su cuerpo por el desgaste físico: “Resultado de 6 meses de dieta exatlonica �� Ya me dijo el doc que urgeeeee comer! Después de 6 meses que es lo primero que llegarían a comer ustedes a ������?!”.

Aunque su reemplazo no ha sido confirmado, algunos medios de spoilers han mencionado a Doris del Moral, quien fue una de las participantes más fuertes de la primera temporada.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México ALL STAR el 6 de febrero?

Diversas cuentas de spoilers en redes sociales y en la web han revelado quién sería el eliminado de Exatlón México ALL STAR este domingo 6 de febrero, aunque esto podría cambiar. Hasta el momento se menciona que Ana Lago y Ernesto Cazares estarán en un duelo de eliminación mixto. Pero de acuerdo al canal de Youtube “Mago Cósmico, este domingo no habría eliminados, un video revela que recientemente Marysol Cortés se enteró de la muerte de su abuela, por lo que el programa le habría dado un permiso para ausentarse del programa, por lo que este domingo no saldría nadie más.

¿Dónde ver Exatlón México ALL STAR y en qué horario?

Sigue detalle del Exatlón México de Lunes a Jueves a las 7:30 PM y los domingos de Eliminación son a las 8:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO. También existe una opción online, ya que las eliminaciones están disponibles en la plataforma digital y la aplicación en vivo de la televisora.