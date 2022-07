House of Dragon, la nueva serie de Game of Thrones está por estrenarse y aquí te decimos cómo puedes aprender el idioma de este programa desde una app.

Game of Thrones: Así puedes aprender alto valyrio antes del estreno de “House of Dragon”

¡Valar Morghulis! Aprender alto valyrio es más fácil de lo que crees, porque la aplicación para aprender idiomas más famosa de todas ha incluido un curso especial para celebrar el estreno de House of the Dragon. Sigue leyendo y conoce cómo puedes aprender los idiomas de Game of Thrones online.

Los verdaderos fanáticos de Game of Thrones saben muy bien que para poder disfrutar de como es debido de la nueva serie de la saga, tener un poco de conocimiento de alto valyrio es indispensable. Y es que esta nueva serie nos llevará al momento en el que los dragones surcaban los cielos y el idioma de los Targaryen se escuchaba en las calles.

House of the Dragon está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin y nos muestra la historia de la Casa Targaryen, 300 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, cuando aún eran la familia más poderosa de Westeros, pero que sin saberlo estaban por empezar su gran decadencia.

¿Cómo aprender los idiomas de Game of Thrones online?

Una de las características más importantes de la obra de JRR Tolkien en El Señor de los anillos, es que el escritor realizó un minucioso trabajo para crear el sindarin, un lenguaje que cumple con todas las estructuras lingüísticas de un idioma real. Y esto inspiró a HBO para darle un lenguaje propio a Game of Thrones.

Para ello, hace unos años la productora creo un concurso para que lingüistas del mundo crearan un idioma que pudiese ser incluido en los capítulos de la serie. Y el encargado de hacerlo fue David Peterson, un lingüista que ha construido idiomas para series de televisión como The 100 y películas como Thor: The Dark World y Dune.

Peterson se unió a Doulingo para crear un curso gratuito con el que los fanáticos podrán aprender más de 150 nuevas palabras y 700 nuevas oraciones.

House of Dragon: DracARys, el juego en donde necesitarás saber alto valyrio

Dominar el alto valyrio no solo te servirá para disfrutar de la nueva serie de HBO, también podrás jugar en la nueva aplicación “House of Dragon: DracARys”, en donde los usuarios podrán cuidar de un huevo de dragón y después entrenar a su criatura. Pero tiene la gran característica de que los dragones solo reconocerán las órdenes en alto valyrio.