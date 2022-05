Ve el tráiler completo de House of the Dragon y conoce cuál es su fecha de estreno en HBO Max.

House of the Dragon: TRÁILER completo y FECHA de ESTRENO de la nueva serie de Game of Thrones

Cada vez falta menos para que regresemos a Westeros, en donde nos veremos inmersos en un mundo de magia, traiciones, conspiraciones y muchos dragones. Está por llegar la nueva serie de Game of Thrones y ya presentó su primer tráiler. Así que sigue leyendo si quieres ver el avance y conocer la fecha de estreno de House of the Dragon.

Sin lugar a dudas, la historia de la familia Targaryen y cómo fue que gobernaron durante años gracias a su control sobre los dragones fue una de las cuestiones más interesantes de Game Of Thrones y la serie solo nos dio una pequeña probada.

Pero por suerte, la nueva producción de HBO nos va a mostrar todo acerca de esta poderosa familia que dio vida a la querida Khaleesi y mostrará en todo su esplendor a esas enormes bestias que cautivaron al público en la anterior saga.

House of the Dragon está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin y nos muestra la historia de la Casa Targaryen, 300 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, cuando aún eran la familia más poderosa de Westeros, pero que sin saberlo estaban por empezar su gran decadencia.

FECHA de ESTRENO de House of the Dragon

La nueva serie de Game Of Thrones, House of the Dragon, se estrena el 21 de agosto en HBO Max. Esta nueva producción se centrará en la historia de Viserys Targaryen, un hombre noble y bondadoso que fue nombrado rey sobre su prima Rhaenys Targaryen, "La reina que nunca fue" y que tiene por sucesor a su hermano menor, el Príncipe Daemon Targaryen.

La serie mostrará las traiciones, juegos de poder y dramas que rodean a la Casa Targaryen y por supuesto, cómo los dragones son parte esencial de esto.



Tráiler House of the Dragon

La serie se ha convertido en una de las producciones más esperadas del año y HBO ha revelado el primer tráiler House of the Dragon, en donde ya podemos ver a gran parte del elenco principal conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

Aquí te dejamos el tráiler House of the Dragon completo: