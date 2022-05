Las bestias que encantaron al público están de regreso con House of the Dragon y aquí te contamos cómo surgieron los dragones en Game of Thrones.

House of the Dragon: ¿Cómo surgieron los dragones en Game of Thrones?

Drogon, Rhaegal y Viserion no fueron los primeros en Westeros, en realidad la historia de los dragones en Game of Thrones es muy extensa y aunque la nueva serie House of the Dragon nos mostrará una parte, todavía habrá algunos datos que tal vez si no leíste los libros no conoces y que te ayudarán a disfrutar mejor del estreno de la próxima serie de HBO.

House of the Dragon nos hablará sobre el periodo en el que la familia Targaryen dominaba Westeros gracias al poder de los dragones, pero incluso antes del nacimiento de la Casa de la Khaleesi estos míticos seres ya surcaban los cielos.

¿Cómo surgieron los dragones en Game of Thrones?

La antigua mitología de Essos dice que al principio existían dos lunas y que ambas eran enormes huevos llenos de dragones. Un día una de las lunas explotó arrojando a los dragones cerca del sol. Al rozar con el sol, los dragones bebieron sus llamas y a partir de ese instante comenzaron escupir fuego.

Se dice que los primeros en encontrar a los dragones fueron los valyrios, en las profundidades de las cavernas de Catorce Llamas, una cadena de volcanes cercana a Valyria. Después de unos años, descubrieron la forma de domar a los dragones y utilizarlos como arma de guerra, lo que los convirtió en los líderes del continente.

Por siglos, Valyria dominó Essos gracias a los poderosos Señores Dragon, un grupo de familias expertas en el control de dragones, entre los que se encontraba la familia Targaryen. Pero la Maldición de Valyria cambió todo. Hasta ahora, Canción de hielo y fuego no ha explicado muy bien qué ocurrió durante la Maldición de Valyria, pero se sabe que es en donde murieron la mayor parte de los habitantes de Valyria y gran parte de los dragones en Game of Thrones.

Sin embargo, 12 años antes de este evento, Daenys Targaryen tuvo un sueño en el que vio como su ciudad era destruida y todos morían. Ella contó a su padre el sueño y la Casa Targaryen decidió mudarse a Rocadragón para salvaguardar a su familia. Esto los convirtió en los únicos Señores Dragón.



Con ayuda de los dragones, los Targaryen conquistaron Westeros y durante los primeros 150 años del reinado de la casa valyria, mantuvieron hasta 19 dragones en esta edificación. Sin embargo, las intrigas, los engaños y traiciones en el juego del poder comenzaron un declive que llevó a los eventos que vimos en la primera serie de Juego de Tronos y todo parece que esta historia la veremos a profundidad en House of the Dragon.