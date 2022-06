Tras tres semanas de encierro, los romances, las controversias y hasta las discusiones comienzan a nacer. Este martes, el host digital de La Academia 2022, William Valdés, tuvo una pelea con Santiago, uno de los alumnos del programa. Descubre cuál fue el insulto que inició todo y cómo reaccionaron las redes sociales ante tal incidente.

Los alumnos son vigilados 24/7 por las cámaras del reality show en la casa de La Academia 2022, imágenes que se transmiten a través de TikTok y que permiten conocer sus rutina , las clases y revisiones de conciertos.

Los alumnos de La Academia estaban en la cocina preguntándose si podían comer, ya que siempre deben pedir autorización a la producción. Por lo que Santiago contó que al intentar preguntarle a William Valdés, este le contestó de mala manera y le cerró la puerta en la cara: “Sí, todo mamo…”.

Esto llegó hasta los oídos de William Valdés y el conductor entró a la casa para confrontar a Santiago por haberle faltado el respeto de esa manera, asegurando que cerró la puerta porque el académico intentaba ver lo que había en el exterior de la casa.

Santiago insistió en que él estába diciendo la verdad, pero aún así se disculpó con William, a lo que él respondió:

“No me ofende, pero creo que de todas las personas que trabajan en esta producción soy el más buena onda con todos ustedes y a veces me paso de buena onda. No está cool que en un en vivo se me diga eso. No quiero tener roces con nadie porque no es mi trabajo y la pasé muy mal cuando me peleé con Dennis”, expresó el host digital de La Academia 2022.