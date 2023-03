El que te dijo que eras suave, es porque de belleza no sabe

que te dé flores, no golpe’

El cantante colombiano Maluma no quiso quedarse atrás este Día Internacional de la Mujer, es por eso que este jueves 9 de marzo lanzó su nueva canción “La Reina”, tema que espera sea visto como un nuevo himno para las mujeres que buscan ser escuchadas y no violentas y discriminadas por el simple hecho de ser mujer.

