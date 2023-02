Facebook nos ha presentado a una lista de influencers que han conseguido la fama al compartir videos de su vida, sus problemas, tips, de maquillajes y más, tal es el caso de Yeri Mua, mejor conocida como “La Bratz Jarocha” que se ha convertido en tendencia por exhibir que un conocido futbolista de Atlas, Julián Quiñones, le compartió por mensaje una foto que la incomodó. .

Esta no es la primera polémica en la que la que está envuelta la actual Reina del Carnaval de Veracruz, quien recientemente fue la presentadora de TikTok Awards 2023 y es conductora del show extra de entrevistas de “La Venganza de los Ex VIP; Yeri Mua se ha hecho famosa por su carisma y forma de contestar a sus fans, pero también por sus controversias, como la vez que se besó con la modelo de OnlyFans: Karely Ruiz y cuándo reveló que su ex le debía más de un millón de pesos.

Recientemente “La Bratz Jarocha” publicó un reto a sus seguidores de Twitter, en la que les pedía likes a cambio de revelar la lista de futbolistas con novia que la han intentado seducir, pero esa no es su única polémica en torno al mundo deportivo, ya que Yeri Mua también ha filtrado que Julián Andrés Quiñones, jugador del club Atlas, le envió por redes sociales una foto que la incomodó.

La fotografía que le envió Andrés Quiñones, es en la que aparece el futbolista junto a Brian Villegas, mejor conocido como “Paponas”, expareja de la influencer, lo que interpretó como una forma de “molestarla”.

Brian Villegas explicó el contexto de la foto que le envió Quiñones: “Salí a comer con unos empresarios de Guadalajara y justamente en el lugar donde estábamos me encontré a este jugador que no voy a mencionar su nombre porque no quiero que le vayan a decir chin#$%&$”.