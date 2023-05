¡El internet está en llamas! Y es que Anuel AA le acaba de dedicar una canción a Karol G llamada Mejor que yo, por lo que aquí te compartimos la letra de este tema para que junto a nosotros descubras si se trata de un ruego por parte del artista hacia La Bichota, o si es un tema de despecho.

Esta es la letra de Mejor que yo

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Uah, uah.

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo (Él y yo)

Es que los do' te lo llegamo' a meter, eh-eh (Eh-eh)

No, oh-oh-oh (Oh-oh-oh), no

Mejor que yo aquel nunca va a ser, no

No, oh-oh-oh, no (Oh-oh-oh-oh-oh)

Mejor que yo aquel nunca va a ser (Uah)

Cuando él te la mama, te acuerda' de mí (Oh-oh-oh)

La lengua no le trabaja como yo te hacía venir (Venir)

Pensándome en la cama no te dejo ni dormir (Oh-oh)

No es lo mismo sin un gángster como yo encima de ti (De ti)

Dime si te aprieta bien las nalga' (Las nalga')

Si mientras te lo mete, te lambe la cara (Sí)

Si te habla tan sucio que hizo que tú squirteara' (Squirteara')

Dime si hizo que temblara' y que la cama la mojara' (La mojara'), baby

Cuando tú se lo mama', no me haga' reír (Haga' reír)

Ese mal parido, mami, no me llega a mí (No me llega a mí)

Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti (Uah, uah)

Si na' má' hablándote al oído, sin chingar te hice venir (Venir)

En cuatro yo te muerdo el cuello (El cuello)

Te lo meto y te jalo el pelo (El pelo)

Baby, te extraño y no te miento

No te guardo resentimiento (Baby)

Uah, uah (Bebé), baby

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo (Entiendo)

Y ni te lo mete como yo te lo meto (Uah)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo (Él y yo)

Es que los do' te lo llegamo' a meter (¡Jaja!)

Ese cabrón no te lo mete como yo

Hablando mierda 'e mí, ya no, eso nunca se me olvidó (Se me olvidó)

Así que si yo lo pillo, baby

No te moleste' conmigo, baby

Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor (El amor)

Terminamo' de chingar, en mi ropa quedó tu olor (Tu olor)

Quiero metértelo otra ve', bebé, no te guardo rencor (Na' de rencor)

Tú ere' mía aunque tú ande' con ese jodío' cabrón, uah

Comiéndote la medialuna (Eh)

Tus ojos se achican cuando fuma' (Uah)

El totito se perfuma

Baby, como tú ninguna (Ninguna)

Comiéndote la medialuna (Luna)

Tus ojos se achican cuando fuma' (Uah)

El totito se perfuma

Baby, como tú ninguna (Ninguna)

Desde hace tiempo que no nos comemo' (Comemo')

Ya tienes novio (Novio), te echo de meno' (Meno')

Él no te entiende como yo te entiendo (Entiendo)

Y ni te lo mete como yo te lo meto

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Como yo nunca te va a hacer el amor, no (No)

Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh (Eh-eh)

Mejor que yo él nunca va a ser, no (No)

Ni anotando mis truquito' en un papel, yeah (Yeah)

Lo único que tenemo' en común él y yo (Él y yo)

Es que los do' te lo llegamo' a meter, eh-eh (¡Jaja!)

No, oh-oh-oh (Oh-oh-oh), no

Mejor que yo aquel nunca va a ser, no (No)

No, oh-oh-oh, no (Oh-oh-oh-oh-oh)

Mejor que yo aquel nunca va a ser

Uah, uah

Real hasta la muerte, baby

Real hasta la muerte, baby

Bebecita

Bebe-Bebecita

Oh-oh-oh-oh-oh

La AA

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Anuel

Mambo Kingz

Mera, dime, Luian

Jowny

Uah, uah

Brr

¿Mejor que yo es un tema de despecho de Anuel AA o le está rogando a Karol G?

Al parecer este es un tema de despecho sobre todo por el hecho de que el tema apenas se lanzó hace 1 hora pero al hacerlo, el también intérprete de Más rica que ayer subió el videoclip a su cuenta de Instagram y, ¡etiquetó a nada menos que Karol G!

Y es que la intérprete de Provenza está en este momento sosteniendo un noviazgo con el también artista urbano Ferxxo, también conocido como Feid quien además de que formará parte de La Gran Velada de Ibai Llanos, también la está rompiendo con su canción Yandel 150 la cual ya supera los 400 millones de escuchas.

Anuel AA quiere hacer hervir la polémica

Ya sea por un interés en dar a conocer su tema más rápidamente o por un legítimo interés en provocar a su ex pareja, lo cierto es que el hecho de que Anuel haya etiquetado a Karol G seguramente reventará la polémica y so que todavía falta por ver cómo reacciona La Bichota. ¿Le responderá algo Karol G? Solo el tiempo nos lo dirá.