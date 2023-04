MasterChef Celebrity 2023 es uno de los realitys más esperados del año y ñuego de que se revelara el nombre de los participantes y la fecha de inicio de este programa, medios de comunicación resaltaron el hecho de que unos ex esposos se reencontraán en el reality, lo que se ha vuelto tendencia en las últimas horas.

Y es que hay que recordar que en semanas recientes el estreno de este reality ha puesto a sus fans en alerta luego de que se revelara que entre los participantes estarían Poncho de Nigris, Liz Vega o Fabiola Campomanes, lo que nos asegura una edición llena de polémica sin embargo, la verdadera conmoción surgió luego de saber que uno de los concursantes sería Alejandro Lukini.

Poca gente sabe que Alejandro Lukini estuvo casado hace 17 años con Claudia Lizaldi quien en esta ocasión será la conductora del reality en sustitución de Tatiana, por lo que cuando la prensa se percató que Lukini y ella serían parte de la emisión no perdieron el tiempo para recordar que los dos fueron una pareja comprometida.

Aunque ante estas especulaciones la conductora afirmó que solo siente respeto y cariño hacia Lukini, y en entrevista para el programa Fómula Espectacular cuando se le preguntó si habría favoritismo hacia este participante, Lizaldi aseguró que no con estas palabras:

“No, no habrá favoritismos ni para Luikini, ni para nadie. Porque no sólo él, bueno él fue mi primer esposo, bueno no todo el mundo lo sabe, fue el uno de dos, y casi tres, o no sé si haya tres, porque ahorita estoy muy enamorada”.