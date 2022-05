Uno de los rompimientos más polémicos sin duda fue el de Belinda y Christian Nodal hace tres meses, desde entonces han sido muchos los rumores del verdadero motivo por el que dieron fin a su compromiso. Hoy ha sido el cantante de música regional quién ha filtrado unos mensajes que muestran a Belinda pidiéndole dinero para apoyar también a sus papás, lo que ha provocado diversas reacciones en redes sociales de sus seguidores, incluso los han comparado con Amber Heard y Johnny Depp.

En los mensajes también se lee a Belinda el dolor que le causó y dejó entrever que a el excoach de 'La Voz' solo le importaba su carrera: "Me arrepiento profundamente de lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera", escribió la cantante española.

Además de exponer la conversación con la protagonista de la nueva serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén', Christian Nodal arremetió contra su ex suegra, la mamá de Belinda, aunque alguno seguidores le han demostrado su apoyo, otros internautas han juzgado su publicación, llamándolo “inmaduro” y “machista”.

La respuesta de Nodal antes las críticas de redes sociales

Ante la ola de críticas, el intérprete de “Botella tras botella” explicó en una serie de tuits, la razón por la qué filtró la conversación con Belinda, donde expresaba ideas como: “Di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos. Yo nunca pedí nada a nadie”.

Belinda y Christian Nodal son comparados con Amber Heard y Jhonny Depp

En redes sociales han provocado memes y diversas reacciones, donde incluso los comparan con Amber Heard y Johnny Depp.