¿Quién es la ex novia de Christian Nodal? Hija de ex director técnico de Chivas, acusada de la ruptura con Belinda

Tras el anuncio de la ruptura del compromiso entre Belinda y Christian Nodal, diversos rumores surgieron en redes sociales y medios de comunicación respecto al motivo real de su separación. Mientras algunos aseguraban que se trató de un tema de dinero, hubo quienes mencionaron que la verdadera razón fue la ex novia de Christian Nodal, conoce quién es ella.

Fue el programa de espectáculos “Chisme No Like”, donde se dijo que Belinda le habría pedido a Christian Nodal para pagar los impuestos de la casa que supuestamente Lupillo Rivera le regaló. “Belinda le habría llorado a Nodal que le preste 4 millones de dólares para no ir presa porque es la plata que le debe al SAT”, narró el periodista Javier Ceriani. Sin embargo, añadieron que los contadores del cantante descubrieron que la deuda era solo por 500 mil dólares.

Una segunda versión del motivo del rompimiento fue, de acuerdo al programa “Ventaneando”, que Christian Nodal visitó la casa de su ex novia María Fernanda, durante un viaje de Belinda. “Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó la conductora.

¿Quién es María Fernanda Guzmán, la ex de Nodal?

Además de lo revelado en TV, en redes sociales se han filtrado fotos que serían la evidencia de que el intérprete de “Botella tras botella” está en contacto con su ex novia, ya que se ve a Nodal sentado en un sillón con la cara cubierta y la pierna de un hombre que, aparentemente, es su excuñado Daniel Guzmán.

Las imágenes han causado diversas reacciones de los fans de Belinda. Si has llegado hasta este artículo, es porque quieres saber más sobre la ex novia de Christian Nodal y para ello hemos armado un recuento de 11 curiosidades de María Fernanda Guzmán.

1. María Fernanda tiene 27 años, celebró su cumpleaños el pasado 12 de febrero.

2. Es signo del zodiaco Acuario.

3. La joven es originaria de Guadalajara, Jalisco, México.

4. Estudió la carrera de Psicología, pero su verdadera pasión es la moda, ta como lo muestra en sus fotos en redes sociales.

5. Es una influencer de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores y desde el rompimiento de Belinda y Nodal, ha ganado miles de nuevos followers.

6. Es hija del ex futbolista y ex director técnico de las Chivas de Guadalajara, Daniel "El Travieso" Guzmán, quien en 2008, conquistó la Liga MX con Santos Laguna y actualmente dirige al Club Deportivo Guastatoya de la Liga Nacional de Guatemala.

7. Tiene dos hermanos, Daniel Guzmán Jr. y Miguel Guzmán, quienes son futbolistas profesionales.

8. A finales del 2017 se reveló que era novia del futbolista Carlos Fierro, quien para ese entonces jugaba para el rebaño sagrado.

La relación de Nodal con María Fernanda

9. María Fernanda y Christian Nodal fueron novios de junio de 2019 a noviembre del mismo año.

10. Casi al final de su noviazgo, diversos sitios web iniciaron rumores de que Guzmán estaba celosa de Belinda, por la cercanía que el cantante tenía con ella desde las audiciones del programa La Voz.



11. La tapatía ha sido halagada por Ángela Aguilar, ya que le comento en Instagram la frase: “La más bonita”. Lo que desató en redes sociales el rumor de que la cantante de música regional nunca se ha llevado con Belinda.