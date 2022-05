Christian Nodal envió un fuerte mensaje a la mamá de su ex novia, descubre quién es la mamá de Belinda y a qué se dedica.

Belinda y Christian Nodal se convirtieron de nuevo en protagonistas de la noticias de los famosos, esta vez porque Christian Nodal filtró una conversación con la protagonista de la nueva serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén', en la que ella le pide dinero, revelando así uno de los posibles motivos del fin de su compromiso. Además de la imagen, Christian Nodal envió un fuerte mensaje a la mamá de su ex novia, lo que ha creado la duda en redes sociales por saber quién es la mamá de Belinda y a qué se dedica.

Nodal ha desatado gran controversia tras recriminar a la familia de Belinda que vivan a costa de su trabajo: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió.

Esto surgió después de que Belinda Schüll, madre de la intérprete de “Egoísta”, compartió a través de su cuenta de Instagram un video de su famosa hija cantando con Lola Índigo en España y una seguidora escribió: “Belinda es lo máximo; ojalá no vuelva con el naco de Nodal“, a lo que la mamá de la artista reaccionó con emojis de aplauso, demostrando que estaba de acuerdo con la publicación.

¿Quién es Belinda Schüll, mamá de Belinda y a qué se dedica?

La mamá de Belinda, quien en un inicio apoyaba el compromiso con Nodal, tiene un papel fundamental en la gestión de proyectos de su hija y es una celebridad en Instagram, cuenta con una cuenta verificada con más de 207 mil seguidores, red social en la que comparte sus momentos en familia, viajes, su gusto por la moda y lo orgullosa que está de Belinda.

Belinda Schull es SEO de Joy Music Entretainment y es productora de televisión, de igual manera es encargada de llevar agenda de otros artistas. Es de ascendencia francesa y española, hija del reconocido torero francés Pierre Schull y de Juana Moreno.

Se casó con Ignacio Peregrín Gutiérrez, un reconocido médico español y empresario de una fábrica de productos en Madrid, España; ambos decidieron expandir su negocio y así fue cómo se trasladaron a México.