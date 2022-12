Este 18 de diciembre se vivió la final de MasterChef Celebrity 2022 y los finalistas tuvieron como invitados a sus amigos y familiares, pero en el caso de la ex Big Brother, recibió un mensaje lleno de apoyo del amor de su vida y muchos se están preguntando: ¿Quién es Roberto Assad, esposo de Lorena Herrera?

La modelo y actriz Lorena Herrera es una de la finalistas de la cocina más famosa de México en su segunda temporada de famosos, donde compitió al lado de Alejandra Avalos, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta.

¿Quién es Roberto Assad, esposo de Lorena Herrera, la finalista de MasterChef Celebrity 2022?

Lorena Herrera y el modelo Roberto Assad se casaron en una boda secreta en 2007 y tienen 15 años de feliz matrimonio, conformando una de las parejas más estables dentro del medio artístico.

Comparten gustos y pasiones, como el ejercicio y la buena alimentación.

Ella tiene 55 años y él 46, junto tomaron la decisión de no tener hijos.

Participaron juntos en el reality show Inseparables, amor al límite donde 12 parejas se enfrentan en diferentes desafíos por un cuantioso premio.

Lorena Herrera conoció a su esposo en un antro: "Ya teníamos un buen rato ahí y Roberto no se acercaba, así que me enfadé y nos fuimos y ya que estábamos esperando el coche él se acercó con mi sobrina y le pidió mi número, así que ella le dijo 'pídeselo tú', pero en ese entonces yo había terminado con mi ex y no sabía si íbamos a volver, así que cuando me pidió mi número le dije que mejor me diera él el suyo y yo le marqué".

Roberto Assad ha revelado lo orgulloso que está de Lorena por haber llegado a la final de MasterChef Celebrity 2022