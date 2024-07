La limpia en los ‘Diablos Rojos’ del Toluca continúa tal lo esperado al inicio del mercado de fichajes. A las salidas confirmadas, se sumará una nueva partida en las próximas horas: se trata del defensa Mauricio Isais, que prácticamente no fue considerado el último semestre.

El marcador de punta izquierdo llegó al conjunto escarlata a mediados del 2023, siendo campeón y convirtiéndose en la quinta compra más costosa de la historia del club, a cambio de 4.5 millones de dólares para Pachuca, equipo al que el Toluca le compró al jugador.

Luego de un año completo en el ‘Infierno’ donde ni siquiera llegó a disputar 20 encuentros, Renato Paiva le comunicó que no será tenido en cuenta para el próximo torneo, por lo que de inmediato Isais y su entorno salieron en busca de ofertas para dejar la institución.

Mauricio Isais deja Toluca tras un paso olvidable [Foto: Getty Images]

Así es como apareció el más reciente interesado, y el club que fichará al defensor en forma definitiva: León. La ‘Fiera’ sumará a sus filas al lateral, que se irá de los ‘Diablos’ por medio de una venta que, según indican los principales reportes, rondará los 1.7 millones de dólares.

De este modo, los escarlatas concretarán un negocio con saldo negativo, donde no podrán recuperar el gran desembolso de dinero inicial, ni tampoco le habrán sacado frutos en lo deportivo. Sin embargo, era necesaria su salida ya que el futbolista no estaba cómodo y el DT no lo iba a utilizar.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Alexis Vega al América? La verdad sobre el rumor que involucra a la figura del Toluca

Los números de Mauricio Isais en su paso por Toluca:

En el año completo que pasó en el club, Isais disputó 19 encuentros totales, aportando 1 gol y 1 asistencia. En el último Torneo Clausura, apenas sumó 139 minutos (ni siquiera dos partidos completos por cantidad de minutos), distribuidos en cinco juegos diferentes. Regresará así a un equipo donde ya estuvo y que ya conoce.

EncuestaLa salida definitiva de Mauricio Isais del Toluca es... La salida definitiva de Mauricio Isais del Toluca es... YA VOTARON 0 PERSONAS

Todas las bajas de Toluca en el mercado de verano:

Con la partida confirmada del marcador de 23 años, ya son seis las salidas de los ‘Diablos Rojos’ con vistas al Apertura 2024:

Publicidad

Publicidad

Tomás Belmonte: Boca Juniors (venta).

Boca Juniors (venta). Valber Huerta: Universidad Católica (cesión con obligación de compra).

Universidad Católica (cesión con obligación de compra). Adrián Mora: Atlas (cesión).

Atlas (cesión). Mauricio Isais: León (venta).

León (venta). Francisco Figueroa: Pachuca (rescisión de la cesión).

Pachuca (rescisión de la cesión). Jorge Rodríguez: Puebla (cesión).

Puebla (cesión). Juan Gamboa: Celaya (libre).

Además, la directiva trabaja en por lo menos dos salidas más: las del paraguayo Robert Morales, y de José Piñuelas, que tampoco será prioridad para el entrenador portugués en esta segunda mitad del año.