No estás nada perdido y ni te confundas, Sofía y Carlotta son las mismas personas, pero desde que comenzó su transformación ha decidido cambiarse el nombre, convirtiéndose en una mujer trans de 24 años que te hará dudar de tu sexualidad, pues así le escribe la mayoría de hombres que ven su contenido.

Pero eso no fue el tema que hizo explotar su popularidad en 2021, sino la operación de busto que se realizó y que la llevó a renunciar a su empleo en Famsa, para trabajar como actriz de la industria del entretenimiento para adultos.

