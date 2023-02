Un supuesto video íntimo tiene a la tiktoker Laura Sofía con los reflectores en cima, pero ¿es real o no?

En las últimas horas, se ha viralizado el nombre de Laura Sofía, debido a un supuesto video sexual que se filtró en las redes sociales donde se ve a la joven bailando y teniendo relaciones sexuales en lo que parece ser un centro nocturno, pero fue la propia Laura Sofía quien salió a hablar del tema.

Laura Sofía es originaria de Marinilla, en Antioquia, Colombia, y se hizo viral luego de que fue entrevistada por otro youtuber, pero fue la menor quien debido a sus respuestas comenzó a tomar más fama y fue ahí que decidió abrir su Tiktoker, ahora tiene más de 2 millones de seguidores y en Instagram más de 300 mil.

Laura Sofía rompe el silencio

Pero volvió a ser foco de las tendencias luego de que se diera conocer un video donde se le ve en topless y teniendo relaciones, algo que salió a desmentir la joven, ya que apenas tiene 13 años y ni siquiera ella ha podido ver el supuesto video del que tanto la señalan.

"La verdad quería hablar con ustedes, porque siento que esto ya se está saliendo mucho de control. De verdad mis papás no me han dejado ver el contenido, pero sé que es un contenido fuerte. Este no es un bullying normal, como el que recibía en el colegio, esto ya es un cyberbullying más grande que se ha esparcido por todos lados y yo quiero que ustedes tengan consciencia y paremos esto porque es acoso hacia las mujeres": señaló la joven creadora de contenido.