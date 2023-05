HBO anunció que el próximo capítulo durará 90 minutos , lo que es igual a hora y media, superando por 10 minutos más a Game of Thrones. Estará disponible el domingo 28 de mayo a las 19:00 horas.

La serie de HBO ha preparado un cierre espectacular, por lo que fiel a las series de esta plataforma, no será de una hora así como ocurrió con Game of Thrones por lo que Successions superará el récord de 1 hora y 20 minutos que tuvo el final de Juego de Tronos.

