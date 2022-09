Survivor está a solo unos días de llegar a la Gran Final y las emociones están al límite, pero tal parece que el drama está dentro y fuera de la competencia, ya que a más de una semana de la salida del León Libanés, su nombre sigue siendo tendencia en los medios y las redes sociales, esta vez porque Yusef ha revelado que está soltero y que el romance que inició con Viridiana dentro de Survivor México 2022 ya no existe. ¿Qué pasó?

Yusef y Viridiana protagonizaron el romance estrella de Survivor México 2022, intercambiaron pulseras e incluso fueron captados besándose cerca de la playa de República Dominicana. Aunque muchos espectadores se emocionaron con tales demostraciones de amor, algunos sospecharon que esa relación no seguiría una vez que terminara el reality, ahora todo parece apuntar que estos últimos tenían razón.

El reencuentro de Farah y la alpinista era de los más esperados por los fans de Survivor México 2022 pero ahora se ve cada vez más lejos. Recordemos que hace unos días, Viridiana se dio el tiempo de mandarle un mensaje al judoka profesional a través de su Instagram, donde le mencionaba que estaba muy molesta por el complot que armaron para eliminarlo. Pero ahora Yusef ha hecho una sorprendente declaración frente a las cámaras, confesando que no la ve más que como una gran amiga.

¿YUSEF terminó con VIRIDIANA?

Yusef ha dado diversas entrevistas tras su eliminación de Survivor México, pero una de las más polémicas fue la que le dio a su ex compañero Javier Ceriani para el programa Chisme No Like. El periodista le preguntó que pasaría con Viridiana y Farah confesó que sólo es una amiga y dejó claro que está soltero.

“Viridiana y yo vivimos una aventura hermosa en Survivor, conectamos de una forma muy especial, pero ella y yo sabemos que ahorita con nuestras vidas al regresar no sabemos qué iba a pasar, yo no sé si me voy a ir a vivir a Estados Unidos o si voy a estar en México, ella ahorita tiene expediciones por todo el mundo, si logramos estar en la vida que cada uno queremos y nos queremos conocer fuera de Survivor, pero tenemos que ver como van fluyendo las cosas, como se van desenvolviendo, pero nadie ilusionó a nadie”, respondió Yusef.

Esto demostraría que solo se trató de un breve romance dentro del programa pero que por ahora no hay planes de iniciar una relación en la vida real.